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蜜雪冰城進駐桑尼維爾 價格親民 多數飲品5美元以內

記者龔玥╱聖荷西報導
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中國平價飲品蜜雪冰城進駐桑尼維爾（記者龔玥╱攝影）
中國平價飲品蜜雪冰城進駐桑尼維爾（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蜜雪冰城在桑尼維爾開出灣區首店，以多數5美元內的親民定價吸引消費者排隊，並憑藉完整供應鏈與雪王品牌形象迅速打響知名度。

中國平價飲品品牌蜜雪冰城（Mixue Ice Cream & Tea）進駐灣區後，人氣持續升溫。位於桑尼維爾的首家灣區門店開業至今已有一段時間，但店外仍不時可見排隊人潮。在灣區奶茶、果茶動輒7美元、甚至接近10美元的市場環境下，蜜雪冰城延續在中國市場的平價策略，多數飲品價格仍控制在5美元以內，成為吸引消費者的重要原因。

蜜雪冰城在桑尼維爾的店面是品牌在灣區開設的第一家門店。店內招牌霜淇淋甜筒售價為1.99美元，奶茶、果茶及咖啡等飲品大多約3.50至5美元。

對於習慣了灣區飲品價格的消費者而言，這樣的定價顯得格外親民。一名消費者表示，自己對這樣的價格已經「非常滿意」，飲品味道也「還不錯」。即使需要排隊，整體而言仍覺得價格與品質相對划算。

蜜雪冰城的低價策略並非單純依靠壓低單杯利潤，而與其龐大的供應鏈體系有關。品牌1997年起源於河南鄭州，最初是一家刨冰小店，創辦人將經營重心轉向霜淇淋及現製飲品。蜜雪冰城長期建立涵蓋原料採購、生產、物流、研發及品質控制的完整供應鏈，以降低中間環節及成本。

其中，檸檬飲品是蜜雪冰城在中國市場最具辨識度的產品之一。品牌早期便推出鮮檸檬飲品，並持續擴大原料採購及供應網絡。依靠規模化採購、生產及物流體系，蜜雪冰城得以維持相對低廉的售價。

不過，隨著品牌進入美國市場，原料、人工、租金及物流等成本均與中國市場存在差異，因此灣區售價雖然高於中國，仍努力維持在當地飲品市場較低的價格區間。

除了價格，「雪王」也是蜜雪冰城打入年輕消費市場的重要招牌。這個戴著皇冠、披著紅色披風、手持霜淇淋甜筒的白色雪人形象，於2018年正式成為蜜雪冰城的品牌及代言形象。此後，雪王不僅出現在門店招牌、杯身及周邊商品上，也透過歌曲、短視頻及動畫等方式持續曝光，逐漸從一個品牌吉祥物變成具有高度辨識度的網路形象。

精華 FAQ

  • 作為灣區首店，桑尼維爾門市開業一段時間後仍常見排隊人潮，顯示品牌在當地快速累積人氣，並以低價策略成功吸引習慣高價飲品的消費者。

  • 店內招牌霜淇淋甜筒售價1.99美元，奶茶、果茶與咖啡等飲品多落在3.50至5美元之間，相較灣區常見7美元到近10美元的價格，明顯更親民。

  • 品牌依靠原料採購、生產、物流、研發與品控的完整供應鏈壓低成本，同時以戴皇冠的雪王形象、歌曲與短視頻持續曝光，強化品牌記憶度。

灣區 蜜雪冰城

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