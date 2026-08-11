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麥當勞預告 Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名 8月18日限時推出

記者龔玥╱聖荷西報導
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麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）

AI摘要

文章摘要整理：

麥當勞宣布8月18日推出Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名，預告以Happy Meal為主軸，但玩具與商品內容仍未公開。

麥當勞近日預告，將推出Hello Kitty與哥吉拉（Godzilla）跨界聯名活動，預計8月18日起在部分門店限時推出。這次合作將日本三麗鷗（Sanrio）旗下經典角色Hello Kitty，與東寶（Toho）的哥吉拉結合，目前官方尚未公布完整商品及玩具內容。

麥當勞官方社群帳號日前發布預告影片，並以「cute meets kaiju 08.18」宣布活動日期。影片中，一個Happy Meal紙盒乘坐小船漂浮在海面上，隨後海面後方出現一個巨大的身影，最後畫面揭曉是一隻戴著哥吉拉風格頭飾的Hello Kitty。

從預告來看，Hello Kitty的頭飾融入哥吉拉的外觀元素，包括類似哥吉拉皮膚的紋理及背部特徵。不過，影片並未透露這次活動究竟會推出哪些玩具或聯名商品。由於預告中明顯出現Happy Meal紙盒，加上消息由Happy Meal官方帳號同步發布，因此外界預期活動可能以兒童餐或相關收藏品為主，但具體內容仍有待官方進一步公布。

對於這次聯名，一名經常購買麥當勞Happy Meal的消費者表示，自己看到預告後對玩具內容比較感興趣。「如果是Hello Kitty和哥吉拉一起做成玩偶，應該會很有意思。」另一消費者則認為，Hello Kitty和哥吉拉本身的受眾差異很大，因此這次合作「反而會讓人想看看最後到底會做成什麼樣子」自己不一定會特別為了聯名購買餐點，但如果玩具具有收藏價值，可能會考慮購買。

兩個角色雖然風格截然不同，但近年跨品牌、跨IP合作已成為速食及零售業常見的行銷方式。對麥當勞而言，Happy Meal除了面向兒童，也經常透過電影、動漫及流行文化角色吸引成年收藏者。

精華 FAQ

  • 麥當勞預告這次Hello Kitty與哥吉拉的跨界聯名，預計從8月18日起在部分門店限時推出，目前僅先公布日期與概念。

  • 活動將三麗鷗旗下的Hello Kitty，與東寶的哥吉拉結合，形成可愛與怪獸風格對比強烈的跨界合作，吸引不同族群關注。

  • 官方尚未公布完整商品與玩具內容，但因預告中出現Happy Meal紙盒，外界推測可能以兒童餐相關收藏品或玩具為主。

日本 麥當勞

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