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聖荷西律師薪資 居全美之冠 高房租與學貸衝擊公益服務職缺

編譯組／綜合報導
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聖荷西大都會區律師薪資位居全美第一，但昂貴的生活成本使公共服務領域律師不足。（取...
聖荷西大都會區律師薪資位居全美第一，但昂貴的生活成本使公共服務領域律師不足。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西律師薪資雖居全美第一，但高租金與學貸壓力讓更多畢業生轉向私營法律市場，公共服務職缺因此更難招募人才。

聖荷西焦點（San Jose Spotlight）報導，聖荷西的律師薪資位居全美之首，但高薪背後卻隱藏著一種權衡：高昂的生活成本和學生貸款債務正迫使更多畢業生轉向私人執業。這使得在這個全美生活成本最高的市場之一，公共服務工作更難維持。

根據Paragon Legal2026年6月發布的報告，聖荷西大都會區在70個主要大都市區中排名第一，律師年均薪資為31萬4430美元。加州包攬前三名，舊金山以27萬5000美元位列第二，洛杉磯以27萬1000美元位列第三。

聖塔克拉拉大學法學院刑法教授鮑爾（William David Ball）表示，對更多律師的需求，特別是用於處理高科技和人工智慧（AI）領域的併購、許可及合同事務，正推動著高薪水平的上漲。

「只要科技產業仍集中於此，這便是真正的原因，」他說，「隨著任何行業的發展，法律服務也必須隨之增長。」

報告顯示，加州預計將有5960個職位空缺，在全美各州中位居首位，這印證了上述觀點。

Paragon Legal根據5個關鍵因素對美國70個主要大都市區進行了排名：年平均薪資、律師就業密度、預計職位空缺、租金可負擔性以及當地對法律服務的搜索需求。

儘管聖荷西在薪資方面也位居榜首，但在租金負擔能力方面卻排名墊底，月均租金為3364美元。堪薩斯州的威奇托市（Wichita, Kansas）月均租金最低，僅為1132美元。

對於權衡這些因素的法學院學生來說，這些計算結果直接體現在他們最終選擇的執業地點上。聖塔克拉拉大學法學院的管理人員表示，學生債務正迫使畢業生投身於私人執業。

「法學院學生參與公共事務的程度明顯下降，」法學院助理院長斯奈德（Deborah Snyder）表示，「他們背負著學貸，而公共服務領域的工作薪酬不夠高，因此他們轉而投身私營領域。」

根據聖塔克拉拉大學法學院提供的美國律師協會（American Bar Association）最新數據，就業畢業生中進入律師事務所工作的比率從2022屆的約55%上升至2025屆的略高於68%。而進入公共服務領域的畢業生比例則一直穩定在8%左右。

鮑爾表示，能夠在此立足的大多數學生都得到了外部幫助，如從父母那裡繼承了住房，或者有配偶從事科技行業；否則要在灣區維持生計非常困難。

精華 FAQ

  • 報告指出，聖荷西大都會區律師年均薪資達31萬4430美元，居70個主要都會區之首。主要原因是科技與AI產業集中，帶動併購、許可與合約等法律需求上升。

  • 因為聖荷西生活成本極高，月均租金達3364美元，加上法學院學貸壓力，畢業生更容易選擇收入較高的私人執業，公共服務工作的薪資吸引力相對不足。

  • 聖塔克拉拉大學法學院資料顯示，進入律師事務所的比例從2022屆約55%升至2025屆略高於68%，而投入公共服務的比例則長期維持在8%左右。

聖荷西 學貸 洛杉磯

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