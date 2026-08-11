我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

嶺南畫派3代傳人 簡國藩90歲回顧展 展逾60幅畫

聖塔克拉拉訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為簡國藩展出畫作之一。(硅谷亞洲藝術中心提供)
圖為簡國藩展出畫作之一。(硅谷亞洲藝術中心提供)

AI摘要

文章摘要整理：

嶺南畫派第三代傳人簡國藩90歲回顧展在南灣開幕，展出60餘幅畫作，吸引逾150人到場，並獲藝文界致敬。

嶺南派第三代大柱傳人簡國藩90歲回顧展8月8日在南灣硅谷亞洲藝術中心開幕，展出作品60餘幅，包括通景屏「群鴿圖」、「枇杷碩果」和長卷「百花圖」、「江山秀色」，氣勢撼人，情韻生動。

開幕當天到場觀眾超過150位，堪稱灣區近年畫壇盛事。開幕式有策展人曾慶群、舊金山亞洲藝術博物館前館長許傑、舊金山中華藝術學會名譽會長古銑賢及會長鄭澤傑、美術史專家高木森、美國中華藝術學會會長于君慧、副會長戚文英、汲古書會創辦人張梅駒、嶺南畫派第四代傳人蕭日明、文史學者林中明、硅谷亞洲藝術中心館長舒建華等人參與。

「嶺南畫派」是19世紀末出現在中國畫壇產生較大影響的畫派之一。簡國藩於1938年出生於廣東省中山縣，自幼深受嶺南文化薰陶，1969年於香港拜入嶺南派國畫大師趙少昂之門下，習畫長達20載。於1989年移民美國舊金山市，40多個寒暑，畫筆未嘗懈怠，常保持每天至少四小時的繪畫習慣，無論工筆或水墨，花鳥和山水，皆清逸深遠，雅韻天成，加以其廣博的人生閱覽，得讓他的畫藝同時展現獨特的文人氣質。

目前擔任美國國家亞太歷史文化博物館籌委會主席的許傑說：「2008年我到舊金山亞洲藝術博物館履新，到華埠參加的第一個畫展就是簡先生的，筆清墨勁，氣韻生動，十年前又參加簡先生的80回顧展，今日又逢其盛，何其有幸。」

舊金山中華藝術學會常務副會長何志鴻向簡國藩頒發終身成就獎。

舒建華說：「好的中國畫向來有三個標準，山水畫要有靈氣，人物畫要有神氣，花鳥畫要有生氣。簡先生的畫就是生氣盎然，不愧是嶺南大柱，金山之光。」

展覽到8月22日结束；每周三至周六1時至5時免費開放。地址在3777 Stevens Creek Blvd. Santa Clara。

簡國藩（前排右四）90歲回顧展8月8日在南灣硅谷亞洲藝術中心開幕，展出作品60餘...
簡國藩（前排右四）90歲回顧展8月8日在南灣硅谷亞洲藝術中心開幕，展出作品60餘幅。(硅谷亞洲藝術中心提供)

精華 FAQ

  • 展覽於8月8日在南灣硅谷亞洲藝術中心開幕，地點是3777 Stevens Creek Blvd. Santa Clara，展期持續到8月22日，期間每周三至周六1時至5時免費開放。

  • 現場展出60餘幅作品，包括通景屏「群鴿圖」、「枇杷碩果」，以及長卷「百花圖」、「江山秀色」等，作品風格涵蓋花鳥與山水，展現雄渾又細膩的筆墨特色。

  • 簡國藩1938年生於廣東中山，1969年在香港拜趙少昂為師，習畫20年，1989年移民美國後仍每日作畫至少4小時，並在開幕式上獲頒終身成就獎。

灣區 舊金山

上一則

蜜雪冰城進駐桑尼維爾 價格親民 多數飲品5美元以內

下一則

暑假變短了？加州開學日愈來愈早

延伸閱讀

南加北一女嶺南書畫學會 8/8、8/9會員聯展

南加北一女嶺南書畫學會 8/8、8/9會員聯展
李惠榮把中國「內畫」藝術帶向世界 不忘傳承非遺初心

李惠榮把中國「內畫」藝術帶向世界 不忘傳承非遺初心
遠見‧天下文化創辦人高希均 90歲辭世

遠見‧天下文化創辦人高希均 90歲辭世

中華國樂團洛城音樂會慶十周年 融合多元藝術

中華國樂團洛城音樂會慶十周年 融合多元藝術
舞蹈詩劇「只此青綠」今秋重返紐約 林肯中心大衛‧寇克劇院9月連演三場

舞蹈詩劇「只此青綠」今秋重返紐約 林肯中心大衛‧寇克劇院9月連演三場

熱門新聞

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（Google Maps）

華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

2026-08-07 21:36
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
舊金山一位華裔科技人士落入精心策畫的房地產騙局中，損失超過1.8萬美元。（美聯社）

金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

2026-08-06 16:03
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」