憂交通堵塞使車輛卡在平交道 巴洛阿圖靜音區 因安全疑慮延後

巴洛阿圖caltrain喇叭擾民問題被擱置。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 巴洛阿圖原擬在4處平交道設靜音區減少鳴笛，但Palo Alto Avenue因附近車流回堵、恐堵在鐵軌上而先暫緩，市府正與Caltrain等單位加強安全審查。

巴洛阿圖市北部靠近蒙洛公園市界的居民，可能還要再等一段時間，才能擺脫Caltrain列車頻繁鳴笛帶來的噪音困擾。

巴洛阿圖市一直推動在市內四個鐵路平交道設立「靜音區」（Quiet Zone），分別位於Palo Alto Avenue、Churchill Avenue、Meadow Drive及Charleston Road。根據聯邦規定，火車經過平交道前通常必須鳴笛四次，提醒車輛及行人注意。如果平交道符合「靜音區」安全標準，列車便可以不必例行鳴笛，改由更完善的安全防護設備防止車輛、自行車及行人進入鐵軌區域。

其中，Palo Alto Avenue平交道是市府最早批准推動靜音區的地點，計畫採用「四閘門」系統，在鐵軌兩側全面設置閘門，提高阻隔車輛及行人的安全性。目前市府已完成聯邦鐵路管理局要求的大部分工程，不過，在正式取得靜音區資格之前，市府仍需要重新畫設部分路面標線。

真正讓計畫延後的原因，是平交道附近可能出現交通堵塞，造成列車通行安全疑慮。

巴洛阿圖市府表示，Caltrain近期啟用的RailSentry系統發現，部分車輛在El Camino Real附近排隊時，車流可能一路回堵到鐵路平交道上。RailSentry是監測鐵路周邊車輛及行人活動的系統。市府表示，如果車輛因交通堵塞停在鐵軌上，遇到列車即將通過時將構成明顯安全風險，因此市府同意Caltrain的看法，在實施靜音區之前，有必要增加相關安全措施。

針對這項問題，市府已增加警力在平交道附近巡查，監控是否有車輛違規停在鐵軌上。

巴洛阿圖市提交給市議會的報告中表示，市府將繼續與Caltrain、聯邦官員及加州公用事業委員會（CPUC）合作，處理目前尚未解決的安全問題。目前尚不清楚額外審查將讓靜音區計畫延後多久。

市府強調，目前的延誤僅涉及Palo Alto Avenue平交道，其他三個平交道的靜音區計畫則有各自不同的推動時間表。

市府在相關項目網站上表示，一旦靜音區正式成立，區域內公共平交道的例行火車鳴笛將受到限制，在維持鐵路安全標準的同時，也有望改善附近居民的生活品質。