曾開創跑轟戰術與小球風潮 勇士名人堂總教練尼爾森86歲逝

勇士官方9日表示，尼爾森是「真正的籃球遠見者」。（取自勇士官媒）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 唐尼爾森9日辭世，享壽86歲，生涯勝場高居NBA史上第二。

唐尼爾森9日辭世，享壽86歲，生涯勝場高居NBA史上第二。 重點二： 他以Nellieball顛覆傳統，推動跑轟戰術與小球風潮發展。

他以Nellieball顛覆傳統，推動跑轟戰術與小球風潮發展。 重點三：尼爾森執教31季拿下1335勝，並三度獲選年度最佳教練。

NBA 史上勝場數第二多的總教練、籃球名人堂成員唐尼爾森（Don Nelson）9日辭世，享壽86歲。這位曾兩度執教金州勇士的傳奇教頭，以顛覆傳統的「尼爾森籃球」（Nellieball）聞名，強調快速攻防轉換、多位置球員與外線空間，被視為現代跑轟戰術及小球風潮的重要先驅。

尼爾森家人發表聲明表示，尼爾森9日上午在家人陪伴下安詳離世。「在他生命最後一周，親友圍繞著他，分享長久友誼的祝福，也重溫許多珍貴回憶。」

尼爾森在NBA擔任總教練長達31季，先後執教密爾瓦基公鹿、勇士、紐約尼克及達拉斯獨行俠，例行賽生涯累積1335勝、1063敗；他退休時曾是NBA史上勝場最多的教頭，直到2022年才由馬刺 總教練波波維奇（Gregg Popovich）超越。尼爾森18度率隊打進季後賽 ，季後賽戰績為75勝91敗，並三度獲選NBA年度最佳教練，分別為1983、1985及1992年。

勇士官方9日表示，尼爾森是「真正的籃球遠見者」，總能以不同角度理解比賽，且不畏挑戰既有觀念；他的執教哲學不僅改變籃球，也為後世球員和教練開拓道路。球團並指出，尼爾森真誠鮮明的個性、對籃球的熱情，以及對勇士隊的深遠影響，將長久留存。

尼爾森球員時代同樣成就輝煌。他在1962年選秀會首輪第17順位被芝加哥和風隊選中，後轉戰洛杉磯湖人，1964年加盟波士頓塞爾蒂克。他在塞爾蒂克效力11季，隨隊贏得5座NBA總冠軍，球隊於1978年退休其19號球衣。尼爾森14季NBA生涯出賽1053場，平均可得10.3分、4.9個籃板。

1988年，尼爾森首度接掌勇士，任期近七季；他於2006-07球季前重返灣區，執教四季，為勇士日後以速度、空間與靈活陣容為核心的球風，留下重要思想根基。他執教時勇於讓中鋒拉到外線、讓前鋒控球，並依據對戰組合調整陣容，不拘泥於傳統位置分工。