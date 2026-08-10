桑尼維爾「按需叫車」服務Beam 9月上路 每趟車資3.5元

桑尼維爾推出全新叫車服務Beam。（桑尼維爾政府提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 桑尼維爾9月1日將啟動按需叫車服務Sunnyvale Beam

桑尼維爾9月1日將啟動按需叫車服務Sunnyvale Beam 重點二： 服務以電動車營運，並提供輪椅無障礙車輛。

服務以電動車營運，並提供輪椅無障礙車輛。 重點三：票價每趟3.5美元，首3趟免費且有優惠方案。

南灣桑尼維爾市即將推出全新的按需叫車服務「Sunnyvale Beam」，市府將於9月1日上午舉行正式啟動活動，讓民眾搶先了解這項新的交通服務。

桑尼維爾市表示，啟動活動將在桑尼維爾市政廳北廣場（Sunnyvale City Hall North Plaza）舉行。現場將展示全新的服務車輛，市府官員也將致詞，並準備特別贈品。

「Beam」這個名稱象徵連結、移動與支持，服務主要目的是協助居民前往需要到達的地方。市府表示，Beam將與現有公共交通系統互相補充，改善居民往返公共交通站點，以及其他重要目的地之間的「第一哩」及「最後一哩」接駁。

Sunnyvale Beam預計每天營運，共配備九輛電動車，其中三輛為輪椅使用者提供無障礙服務。

服務範圍涵蓋整個桑尼維爾市轄區，另外也包括兩個位於市界外的指定地點，分別是Homestead高中以及凱瑟醫院(Kaiser Permanente Santa Clara Medical Center)。居民未來可以透過手機App或撥打電話預約搭乘。每趟車資為3.50美元，同一組乘客中每增加一人，額外收費僅1美元。

市府也將針對長者、學生、低收入 居民及身心障礙人士提供特別優惠。此外，所有乘客首次搭乘Sunnyvale Beam的前三趟行程均免費。

市府表示，未來將陸續公布更多Sunnyvale Beam的服務細節，並邀請居民於9月1日參加啟動活動，了解這項新的社區交通選項。