第16屆國際童玩節22日庫比蒂諾登場 百個攤位打造親嘉年華

由北加州台灣文化體育協會主辦的第16屆國際童玩節將於22日（星期六）在庫比蒂諾紀念公園登場。主辦單位9日舉行記者會。（記者王日芯╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 第16屆國際童玩節將於8月22日在庫比蒂諾紀念公園登場。

第16屆國際童玩節將於8月22日在庫比蒂諾紀念公園登場。 重點二： 活動規畫超過120個攤位，結合文化、童玩、科技、美食與親子手作。

活動規畫超過120個攤位，結合文化、童玩、科技、美食與親子手作。 重點三：桃山國小合唱團與20國文化攤位，成為今年活動兩大亮點。

由北加州 台灣文化體育協會主辦的第16屆國際童玩節將於22日（星期六）在庫比蒂諾紀念公園（ Memorial Park）登場。主辦單位9日舉行記者會，宣布今年活動以「跨越語言，以愛相連」為主題，規畫超過120個特色攤位，結合國際文化、台灣傳統童玩、科技體驗、美食及親子 手作，邀請灣區 家庭免費參加。

當天記者會由多位主辦及協辦代表出席，包括舊金山灣區華僑文教服務中心副主任蔡佳樺、北加州台灣文化體育協會首席顧問傅玉紅、會長江苑新、副會長王怡如，以及國際童玩節國際村總監蔡欣凌、遊戲區總監康閎森共同介紹今年活動規模及特色。

主辦單位表示，國際童玩節多年來希望透過「玩」讓不同文化背景的家庭自然交流。今年活動特別強調親子共同參與，除了讓孩子有遊戲可以玩，也讓家長能夠透過文化、飲食與傳統體驗，認識來自不同國家的特色。民眾可以停車至迪安薩學院(De Anza College)，並搭乘當日免費特斯拉接駁車服務（無法提供嬰幼兒兒童座椅）。

今年一大亮點，是邀請剛在世界合唱大賽中獲得金牌的新竹縣桃山國小合唱團遠赴灣區演出。由泰雅族孩子組成的桃山國小合唱團，將傳統泰雅族複音歌謠融入現代合唱技巧，帶來具有族群文化特色的演出，現場也將設置泰雅文化體驗攤位。

國際村則將匯聚約20個國家的文化攤位及特色表演。主辦單位規畫「文化護照」闖關活動，大小朋友可以持護照走訪不同國家攤位、完成任務並蓋章，在遊戲過程中認識世界各地的文化與傳統。

台灣文化是今年活動的重要主軸之一。舊金山朝聖宮媽祖廟將帶來台灣傳統廟會文化，安排「鑽轎底」、「擲筊」等體驗，讓灣區民眾感受台灣民俗信仰。此現場還將設置台灣代表性景點拍照打卡區，完成指定任務可獲得特色小禮物。

在兒童遊戲方面，今年除了經典台灣夜市童玩，包括彈珠台、套圈圈、撈金魚等，也安排臉部彩繪及美甲彩繪等活動，讓孩子可以重溫台灣夜市的熱鬧氣氛。

科技與教育元素融入今年活動。主辦單位將結合行動科技推出中文互動闖關遊戲，讓孩子透過遊戲認識中文字；同時與台灣祥儀機器人合作，安排機器人自走車體驗。此Home Depot也將提供親子木工DIY活動，讓孩子在動手操作中培養創意與實作能力。

美食是活動的一大看點。現場將設置台灣及異國美食市集，提供台灣夜市小吃及不同風味餐點，讓家庭在參與活動之餘，也能品嚐熟悉的台灣味。

主辦單位指出，第16屆國際童玩節不僅是兒童遊樂活動，更希望成為一場跨族裔、跨文化的家庭交流活動，讓不同背景的居民透過遊戲與文化體驗彼此認識，也將台灣多元、溫暖的文化介紹給更多灣區民眾。

活動將於8月22日上午10時至下午4時舉行，地點為Cupertino Memorial Park。活動免費自由入場，民眾也可以提前至官方網站www.kidsfunfest.org登記，活動當日到服務台兌換限量小風車。

由北加州台灣文化體育協會主辦的第16屆國際童玩節將於22日（星期六）在庫比蒂諾紀念公園登場。主辦單位9日舉行記者會。（記者王日芯╱攝影）