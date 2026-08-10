為躲加州山火搬家 華州再遇火海

圖為華盛頓州河濱州立公園（Riverside State Park）一景。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 部分從北加州搬到華盛頓州的人，原以為能避開山火，卻又在斯波坎大火中重溫撤離恐懼，凸顯美西山火已成新常態。

一些曾經住在灣區 的人為了躲避山火 搬到華盛頓州，現在卻發現山火如影隨形的跟去了。

聖荷西信使報報導，7月31日，波爾（Karen Lynn Poer）遊覽了位於華州斯波坎（Spokane）市中心西北方約五哩處的河濱州立公園（Riverside State Park）。

在一片寧靜之中，波爾的思緒卻一再回到了幾年前逃生路線上。這並不奇怪，因為她曾是加州 林孔谷（Rincon Valley）的居民，並在2017年的塔布斯山火（Tubbs Fire）中被迫撤離。那場大火摧毀了蘇諾瑪縣超過4600棟房屋，光是聖塔羅撒一地就超過2900棟。

「我當時坐在那裡想：哇，這裡的植被真茂盛，如果發生火災，我該往哪裡去？我決定直接跳進河裡。」一天後，那座公園的許多地方果然被老徑山火（Old Trails Fire）燒成了焦土。這場大火是8月1日燃起的斯波坎複合山火風暴的三場大火之一。在強風的助推下，加上華盛頓州東部四年乾旱帶來的乾燥燃料，大火已經摧毀了600多座建築物，並迫使6.5萬人撤離。

滾滾濃煙和郊區被火焰吞噬的視頻，也給從北加州遷居華盛頓州，至少部分原因是為了躲避頻繁發生的山火的人士帶來了鮮明而令人不安的提醒：在美國西部，逃離這些特大火災正變得越來越困難。她說，政府「必須開始意識到，這就是我們的新常態」。

卡雷塔（Juliana Carretta）在2021年從位於聖塔羅莎北部的維基厄普（Wikiup）的家搬到了斯波坎谷，此前她經歷了塔布斯山火、金凱德山火（2019年秋季）和格拉斯山火（2020年秋季）。「謝天謝地，我們離火災地點不算太近，」她說，外出辦事時，卡雷塔看到「一股濃煙隧道」從90號州際公路上空升起。

「我們能看到山上燃起的火焰——就像我們離開維基厄普時看到的那樣。我抬頭一看，山上到處都是火。」但最讓她感到不安的，是當地居民們手持花園水管堅守屋頂、奮力滅火的畫面，以及房屋被大火吞噬的景象。

華盛頓州老徑山火是8月1日燃起的斯波坎複合山火風暴的三場大火之一。(路透)