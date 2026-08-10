冒充供應商 詐團騙比茲堡市府91萬

市政資金被騙走，必然影響到市民的福利。圖為比茲堡歷史博物館。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 比茲堡市府遭精心設計的釣魚詐騙，冒充供應商後匯款近100萬美元，經警方與FBI追查已追回大部分資金。

比茲堡市政府在延宕數月後終於坦承向冒充市府供應商的騙子匯款近100萬美元，警方調查後發現詐騙 集團" rel="154905">詐騙集團 位於非洲奈及利亞。

聖荷西信使報報導，比茲堡市遭遇精心策畫的網路釣魚 詐騙，詐騙分子先是冒充Seeno開發公司員工，然後入侵了市政僱員的電子郵件地址，騙取了91萬3849.81美元。

在事件發生近六個月後，該市於5日首次公開承認了這起2月的網路攻擊。市政府官員表示，他們已透過凍結被盜資金最終流入的帳戶追回了69萬6241美元，並計畫透過保險索賠追回更多資金，但預計損失仍將達到約10萬美元。

「根據市政府的保險政策，損失不會超過10萬美元，」市政經理蓋爾（Darin Gale）表示，「任何政府資金的損失都令我痛心，但我們立即採取行動，確保此類事件不再發生，希望盡可能減少損失。」

隨後展開的詐欺調查讓匹茲堡警方和聯邦調查局（FBI）深入調查了錯綜複雜的詐騙網絡。今年2月，一名自稱來自Discovery Builders公司的人員，聯繫了比茲堡市政助理貝拉弗龍特（Sara Bellafronte），詢問有關建造名為Discovery Dream Courts的4萬5000平方呎多功能運動場館的預定付款事宜。

法庭記錄顯示，騙子更改了Discovery Builders公司員工電子郵件地址中的一個字母，然後入侵了貝拉弗龍特的電子郵件帳戶，繞過了第二道安全驗證，錢款遂匯入了騙子提供的帳戶。