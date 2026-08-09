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金山霧氣最濃區成居住新潮流 紀事報讀者首選列治文

編譯組／綜合報導
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舊金山市霧氣最濃的角落之一列治文區，成為紀事報讀者最嚮往居住的地方。（本報檔案照...
舊金山市霧氣最濃的角落之一列治文區，成為紀事報讀者最嚮往居住的地方。（本報檔案照）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山的最新消息是：在多洛雷斯公園（Dolores Park）沐浴陽光、暢飲Cutty Bangs的日子一去不復返了；在陰雲密布的天空下享用點心才是新潮流。

當被問到最想在舊金山的哪個社區居住時，「紀事報」讀者以壓倒性優勢選出的是列治文區（Richmond District），這是全市霧氣最濃的角落之一。該區的擁躉們盛讚其電影院、四面環繞的絕佳公園、價格適中的住房（以舊金山那嚴苛的標準衡量）以及你能想像到的各種美食。

「對於美食愛好者來說，這裡簡直是城中城，既多元又熱鬧！」來自柏林甘（Burlingame）的埃爾莫爾（Laura Elmore）寫道，「這裡遍布著眾多頂級餐廳，供應手工餃子、麵條、茶葉沙拉、油封鴨春卷、壽司以及琳瑯滿目的點心。」

在130位受訪者中，有19人選擇了列治文區，讀者們總共為30個不同的社區進行了推薦。亞軍名單中還有更多驚喜：低調的伯納爾高地（Bernal Heights ，13票），隨後是北灘（North Beach 10票），格倫公園（Glen Park）、日落區（Sunset）和諾伊谷（Noe Valley）各8票並列。

曾經風靡一時的米慎區（Mission District）僅獲得5票，而如今更受追捧的Dogpatch則獲得了7票支持。「這是一個位於濱水區的小社區。這裡空氣清新、綠意盎然，到處都是公園和鮮花，」弗里茨（Barb Fritz）在她位於Dogpatch的家中說道︰「人們很友好；我們會微笑著打招呼。這裡有一種社區精神，我們都能感受到，也希望與大家分享。」

有關讀者會搬到哪裡的更多評論有：

日落區: 可能是舊金山整體上最適合居住的區域，Irving街是品嘗美味亞洲美食的聖地；附近還有金門公園，還有大海，且交通便利，可輕鬆駛上高速公路。

Dogpatch：這裡總是陽光明媚，離水邊只有幾步之遙！是健身中心，有最好的天氣，最好的美食，是真正的社區。

格倫公園：位於市中心，緊鄰BART線路，Muni公交選擇也很豐富。還有許多別致的購物和餐飲場所。

俄羅斯山（RUSSIAN HILL）：一個真正適合步行、無車通行且服務設施一應俱全的社區。

伯納爾高地：美麗、安靜、乾淨且安全。適合步行，離米慎區及周邊的所有好玩的地方都很近。

POTRERO HILL：住著藝術家、設計師和音樂家，毗鄰周邊區域、公園、活動場所和各類設施。

北灘：步行便利、氣候宜人、有公共游泳池、風景優美、還有許多經營多年、生意興隆的餐廳酒吧。

列治文：這裡的住宅、商業中心和開放空間都更具建築特色和歷史韻味，乾淨的街道，有許多寧靜的公園，能欣賞到絕佳的景色。

精華 FAQ

  • 在130位受訪者中，列治文區以19票拿下第一名，成為讀者最想居住的舊金山社區。文中形容它是全市霧氣最濃的角落之一，但仍因生活機能完整而受歡迎。

  • 讀者看重列治文區的多元美食、電影院、環繞的公園，以及以舊金山標準來說較可負擔的住房，另有乾淨街道、歷史韻味與良好景觀，整體生活品質被認為很高。

  • 第二梯隊包括伯納爾高地13票、北灘10票，格倫公園、日落區與諾伊谷各8票並列；Dogpatch獲7票、米慎區5票，顯示讀者對兼具交通、美食與社區感的地區特別偏好。

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