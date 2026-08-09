佛利蒙連7年登全美最幸福城市 是否名副其實 學者提出看法

佛利蒙連續七年被WalletHub評為全美最幸福城市，專家認為評選方法可能無法反映出居民真實感受。（取自阿拉米達縣政府網站）

連續七年，灣區 佛利蒙（Fremont）獲個人理財網站WalletHub評選為全美最幸福城市，佛利蒙市府官員將這項榮譽視為驕傲以及一個對外宣傳的機會。但有人不禁要問：在美國最幸福城市生活究竟是什麼感覺？

舊金山 紀事報表示，WalletHub並未詳細解釋這項排名依據的方法，研究幸福感的學者也表示，WalletHub的評選公式可能與居民的真實感受關係不大。

WalletHub稱，他們分析了美國前180大城市，綜合了數十項評選標準，涵蓋情緒和身體健康、收入、就業以及社區因素，但並未詳細解釋這些標準的加權和組合方式。

紀事報表示，佛利蒙是一個收入相對較高的城市，居民年收入中位數超過18萬美元，這可能是該市獲得高分的原因之一。WalletHub指出，佛利蒙整體幸福程度較高的其他因素還包括低分居與離婚率，另外，該市每月有14天或以上心理健康 狀況不佳的成年人比率也是各大城市中最低。

不過，哥倫比亞大學經濟學教授海利威爾（John Helliwell）認為，WalletHub曖昧不清的評選方式是問題所在。他表示，與其透過是否有充足睡眠或參與體育活動等間接因素來推斷幸福程度，不如直接詢問居民真實感受。

海利威爾說：「衡量生活品質的最佳方法是詢問人們對目前生活的滿意度，評分範圍從0到10。我希望能以這種方式對佛利蒙和其他城市進行調查，才能真正了解不同地方人們的幸福程度。」

史丹福大學社會心理學家克羅斯尼克（Jon Krosnick）指出，依賴某些指標來產生幸福指數存在缺陷。例如，離婚率高低是WalletHub的評選標準之一，但克羅斯尼克表示，根據不同狀況，有些人離婚後反而較幸福。

克羅斯尼克說：「使用大數據的問題在於，你被迫與被評分對象保持距離，並被迫猜測你真正想知道的事。最能權威地評價自己幸福感的人正是你本人。」

儘管WalletHub的評選方法可能存在缺陷，但佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）表示，作為灣區第四大城市，佛利蒙居民有理由感覺幸福，因為該市犯罪率低、公園優美、學校優秀、前往矽谷和舊金山都十分便捷。

薩爾萬說：「佛利蒙整體狀況很好，我們是一座幸福的城市，我身為市長也感到很幸福。」

人口普查數據顯示，佛利蒙超過六成的人口為亞裔，其中超過一半的人口在外國出生。