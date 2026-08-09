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出生僅350克、住院167天 核桃溪醫院最小存活寶寶終於回家

記者王湘涵／綜合報導
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出生時體重不到1磅，甚至一度被其他醫療機構告知幾乎沒有存活機會，女嬰Meadow卻一路挺過難關，經過167天住院治療，她7日終於離開核桃溪John Muir Health醫療中心，跟著家人回家，也成為該院有紀錄以來出生體重最輕的存活新生兒。

根據NBC灣區新聞報導，Meadow出生時只有350克，身體極為幼小，皮膚外層尚未完全發育，呈現與一般新生兒不同的膚色，雙眼也仍緊閉著。母親Noel Creamer回憶，第一次看到女兒時，讓她想到剛出生、眼睛還閉著的小貓，因此暱稱她為「我的小貓咪」。

Creamer表示，Meadow在母體內因無法獲得足夠營養，生長受到影響；由於胎兒實在太小，她曾被其他醫療機構的醫師告知，孩子沒有存活機會。但Creamer沒有因此放棄。她表示，即使女兒當時如此幼小，自己仍能感受到她在腹中踢動，她相信女兒一路走到這裡，不會就這樣結束。

後來Creamer來到John Muir Health尋求協助，醫療團隊決定給Meadow一個機會。高危險妊娠專科醫師Brian Kellert表示，醫院具備相應的醫療科技與專業能力，讓Meadow有機會與生命挑戰抗衡；她最終成功存活，也重新定義了現今醫療所能做到的事。

Creamer形容，單用「奇蹟」甚至不足以表達女兒帶給她的感受，「就像魔法一樣，她就是一個神奇的寶寶。」

在醫院度過167天後，Meadow終於在7日迎來回家的日子，照顧她數月的醫護人員也在現場夾道歡送，見證這名出生時不到1磅的小女嬰跨過生命中的重要里程碑。

對Meadow而言，回家也意味著第一次真正接觸醫院以外的世界，Creamer說女兒出生至今從未到過戶外，一家人已經有許多計畫，其中之一就是帶她去露營，讓她好好看看外面的世界。

精華 FAQ

  • Meadow出生時只有350克，體重不到1磅，身體極為脆弱。她在醫院接受治療與照護共167天，最終於7日順利離院，回到家人身邊。

  • 因為她在母體內無法獲得足夠營養，導致生長嚴重受影響，出生時也極其幼小、發育未完全。其他醫療機構曾告知母親，孩子幾乎沒有存活機會。

  • Meadow成為該院有紀錄以來出生體重最輕的存活新生兒，顯示醫院具備處理高風險新生兒的專業與設備，也讓這個案例成為醫療成就的象徵。

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