我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

續任3天即參選美校長惹議 清大校長高為元今致歉

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

灣區曬書節登場 送正體華語教材 憑i僑卡最多10本

記者王湘涵／密爾比達報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
僑教中心主任、副主任與僑務委員們，鼓勵民眾申辦i僑卡，參與曬書節之餘，也善用相關...
僑教中心主任、副主任與僑務委員們，鼓勵民眾申辦i僑卡，參與曬書節之餘，也善用相關僑務服務。（記者王湘涵／攝影）

想在灣區找正體字華語教材？不妨到僑教中心免費挑書！金山灣區華僑文教服務中心自8月7日起舉辦「曬書節」，整理多元正體字華語教材及讀物，免費提供灣區家庭與華語學習者索取，憑i僑卡最多可帶走10本書，沒有i僑卡的民眾也可現場免費申辦。

王偉讚主任感謝中心同仁及志工協助，希望讓既有資源獲得更多運用，分享給灣區有需要的...
王偉讚主任感謝中心同仁及志工協助，希望讓既有資源獲得更多運用，分享給灣區有需要的民眾。（記者王湘涵／攝影）

金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚表示，這次活動由中心同仁及志工協助，重新整理中心歷年累積的圖書、華語文教材及文化資源，希望讓既有資源獲得更多運用，分享給灣區僑胞及有需要的民眾。

王偉讚指出，現場有不少適合華語文學習的圖書，除教材、讀物之外，也整理出小皮燈、書法水寫布等文化物件供民眾索取；活動同時結合僑委會i僑卡推廣，民眾申辦成為i僑卡會員後，即可挑選喜歡的圖書資料帶回家。

僑委會出版的「學華語向前走」系列，從K1至K10依程度編排，是海外華語教學中常見...
僑委會出版的「學華語向前走」系列，從K1至K10依程度編排，是海外華語教學中常見的教材之一。（記者王湘涵／攝影）

現場教材包括僑委會出版的「學華語向前走」系列，從K1至K10依程度編排，內容循序漸進，也是海外華語教學中常見的教材之一，家中有中文學習需求的家庭可依程度挑選合適教材；另外還有「一千字說華語」、「各行各業說中文」及「實用視聽華語」等，涵蓋不同程度與學習需求，不只適合兒童及青少年，也有偏向成人生活及職場應用的內容可供選擇。

金山灣區華僑文教服務中心一樓藝文展示廳，上午10時至下午5時（周一休館），歡迎民...
金山灣區華僑文教服務中心一樓藝文展示廳，上午10時至下午5時（周一休館），歡迎民眾索書。（記者王湘涵／攝影）

僑務委員魏德珍表示，曬書節現場提供的教材及實用書籍均使用正體字，不僅適合僑胞家庭，也適合對學習中文有興趣的民眾。她希望僑界朋友除了自己參與，也能將活動介紹給其他有中文學習需求的朋友，讓更多人利用這批資源。

金山灣區曬書節8月7日至21日登場，i僑卡正體華語教材最多10本免費領。（記者王...
金山灣區曬書節8月7日至21日登場，i僑卡正體華語教材最多10本免費領。（記者王湘涵／攝影）

此次曬書節於8月7日至21日舉行，為期兩周，地點在金山灣區華僑文教服務中心一樓藝文展示廳，周一休館，開放時間為上午10點至下午5點。

精華 FAQ

  • 活動整理中心歷年累積的正體字華語教材、華語文讀物與文化物件，包括小皮燈、書法水寫布等，讓灣區家庭與華語學習者免費索取並帶回家使用。

  • 憑i僑卡的民眾最多可帶走10本書；若沒有i僑卡，也可以在現場免費申辦會員，完成後即可挑選喜歡的圖書資料帶回家。

  • 曬書節自8月7日至21日舉行，地點在金山灣區華僑文教服務中心一樓藝文展示廳，周一休館，開放時間為上午10點至下午5點，適合僑胞家庭與學中文民眾。

灣區

上一則

在金山市中心Market街騎電動滑板車 女子遭卡車撞斃

下一則

出生僅350克、住院167天 核桃溪醫院最小存活寶寶終於回家

延伸閱讀

接掌金山灣區僑教中心 新任主任王偉讚：很大的挑戰

接掌金山灣區僑教中心 新任主任王偉讚：很大的挑戰
金山灣區獅子會 陳建芬接任會長 將推社區健康講座

金山灣區獅子會 陳建芬接任會長 將推社區健康講座
美東僑生聯誼會 捐助14僑生獎學金

美東僑生聯誼會 捐助14僑生獎學金

聯合健康保險Duluth舉辦華語健康講座 聚焦阿茲海默症與跌倒預防

聯合健康保險Duluth舉辦華語健康講座 聚焦阿茲海默症與跌倒預防
華府僑教中心攜手僑界演練緊急應變

華府僑教中心攜手僑界演練緊急應變

熱門新聞

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（Google Maps）

華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

2026-08-07 21:36
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
舊金山一位華裔科技人士落入精心策畫的房地產騙局中，損失超過1.8萬美元。（美聯社）

金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

2026-08-06 16:03

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀