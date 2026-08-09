灣區曬書節登場 送正體華語教材 憑i僑卡最多10本

僑教中心主任、副主任與僑務委員們，鼓勵民眾申辦i僑卡，參與曬書節之餘，也善用相關僑務服務。（記者王湘涵／攝影）

想在灣區 找正體字華語教材？不妨到僑教中心免費挑書！金山灣區華僑文教服務中心自8月7日起舉辦「曬書節」，整理多元正體字華語教材及讀物，免費提供灣區家庭與華語學習者索取，憑i僑卡最多可帶走10本書，沒有i僑卡的民眾也可現場免費申辦。

王偉讚主任感謝中心同仁及志工協助，希望讓既有資源獲得更多運用，分享給灣區有需要的民眾。（記者王湘涵／攝影）

金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚表示，這次活動由中心同仁及志工協助，重新整理中心歷年累積的圖書、華語文教材及文化資源，希望讓既有資源獲得更多運用，分享給灣區僑胞及有需要的民眾。

王偉讚指出，現場有不少適合華語文學習的圖書，除教材、讀物之外，也整理出小皮燈、書法水寫布等文化物件供民眾索取；活動同時結合僑委會i僑卡推廣，民眾申辦成為i僑卡會員後，即可挑選喜歡的圖書資料帶回家。

僑委會出版的「學華語向前走」系列，從K1至K10依程度編排，是海外華語教學中常見的教材之一。（記者王湘涵／攝影）

現場教材包括僑委會出版的「學華語向前走」系列，從K1至K10依程度編排，內容循序漸進，也是海外華語教學中常見的教材之一，家中有中文學習需求的家庭可依程度挑選合適教材；另外還有「一千字說華語」、「各行各業說中文」及「實用視聽華語」等，涵蓋不同程度與學習需求，不只適合兒童及青少年，也有偏向成人生活及職場應用的內容可供選擇。

金山灣區華僑文教服務中心一樓藝文展示廳，上午10時至下午5時（周一休館），歡迎民眾索書。（記者王湘涵／攝影）

僑務委員魏德珍表示，曬書節現場提供的教材及實用書籍均使用正體字，不僅適合僑胞家庭，也適合對學習中文有興趣的民眾。她希望僑界朋友除了自己參與，也能將活動介紹給其他有中文學習需求的朋友，讓更多人利用這批資源。

金山灣區曬書節8月7日至21日登場，i僑卡正體華語教材最多10本免費領。（記者王湘涵／攝影）

此次曬書節於8月7日至21日舉行，為期兩周，地點在金山灣區華僑文教服務中心一樓藝文展示廳，周一休館，開放時間為上午10點至下午5點。