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在金山市中心Market街騎電動滑板車 女子遭卡車撞斃

記者李怡／舊金山報導
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Market街沿線同時有巴士、商用車、腳踏車、電動自行車及滑板車通行，部分路段還...
Market街沿線同時有巴士、商用車、腳踏車、電動自行車及滑板車通行，部分路段還保留Muni軌道，騎行者需面對的風險高。（記者李怡／攝影）

舊金山市中心最繁忙路口之一7日上午發生致命交通事故。一名女子騎乘電動滑板車行經Market街與Powell街附近時，與一輛商用卡車發生碰撞，女子傷勢嚴重，警消人員到場急救後仍當場死亡。

舊金山警察局表示，事故發生在7日上午約8時18分。警員接獲報案後趕往Market街與Powell街一帶，在路面發現一名女子身受重傷，旁邊有一輛電動滑板車。警員立即進行急救，救護人員隨後抵達，但女子最終仍因傷勢過重，被宣布當場死亡。

警方發言人Robert Rueca表示，涉事車輛為商用車輛，警方已找到車輛及駕駛人，司機正在配合調查。由於Market街市中心路段對一般私人汽車設有限制，持有許可的商用及送貨車輛、計程車、緊急車輛等仍可通行，警方也正在確認涉事車輛是否具備在該路段行駛所需資格。

事故確切經過仍有待警方調查。一名目擊者向ABC7表示，事發時女子騎著滑板車行經Market街，疑似在繞過軌道時，車輪卡入街車軌道而摔倒，隨後遭駛來的卡車撞上。不過這一說法僅為目擊者描述，警方尚未確認事故原因。

Market街沿線同時有巴士、商用車、腳踏車、電動自行車及滑板車通行，部分路段還...
Market街沿線同時有巴士、商用車、腳踏車、電動自行車及滑板車通行，部分路段還保留Muni軌道，騎行者需面對的風險高。（記者李怡／攝影）

Market街沿線同時有巴士、商用車、自行車、電動自行車及滑板車通行，部分路段還保留Muni軌道，是騎車人士要面對的風險。

這起死亡事故也再次引起外界對電動滑板車及電動自行車安全的關注。舊金山市交通局近期資料顯示，涉及電動滑板車、電動滑板及電動獨輪車等受傷人數，從2018年的36人增加至2025年的315人。舊金山總醫院急診部門也表示，近年因電動自行車及滑板車事故送醫的患者明顯增加，目前幾乎每天都會接診相關傷者。

精華 FAQ

  • 事故發生在7日上午約8時18分，地點位於舊金山市中心Market街與Powell街附近，是當地車流與人流都相當繁忙的路段。

  • 女子當時騎電動滑板車，先與一輛商用卡車發生碰撞，警方到場後發現她重傷倒地，雖緊急急救仍宣告死亡；目前已找到車輛與駕駛，司機正配合調查。

  • 因為Market街沿線同時有巴士、商用車、自行車、電動自行車與滑板車通行，且保留Muni軌道，風險高；加上近年相關受傷人數明顯上升，安全議題再度受關注。

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