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J&X、Z&Y、R&G…舊金山中餐館為何愛用兩字母命名？

編譯組／綜合報導
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華埠許多中餐館的名字只有兩個字母，對於這種命名的緣由，有些顯而易解，有的則另有玄...
華埠許多中餐館的名字只有兩個字母，對於這種命名的緣由，有些顯而易解，有的則另有玄機、還有的可能錯綜複雜。（本報檔案照）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山華埠中餐館常以兩字母組合命名。
  • 重點二：部分店名源自地名、菜系或中文名字。
  • 重點三：Z&Y、R&G等名稱背後還有傳說與行銷解讀。

舊金山華埠(Chinatown)開了一家新餐廳J & X Bistro，該店主打江西菜。從舊金山紀事報辦公室出發，在R&G Lounge處右轉，然後在傑克遜街(Jackson Street)左轉，沿途會經過Z&Y北京烤鴨店。原版的Z&Y就位於J & X對面，若繼續前行經過該店，拐進士德頓街(Stockton Street)，便會看到AA Bakery，那裡有紀事報最鍾愛的叉燒包。轉向Clay街上的G&Y Bakery完成這一圈，最後帶著滿滿的剩菜回到新聞編輯部。

中餐館和麵包店裡這些由字母組合而成的店名，是全市隨處可見的現象： 列治文區(Richmond District)的CQ麵館、SoMa區的HK Lounge Bistro、日落區(Sunset District)的T C Pastry(提供外帶點心)，以及Haight街上的YH北京烤鴨店。

雖然其中一些店名顯然是地名和菜系的組合：J & X代表江西、HK代表香港、CQ代表重慶。但其他店名的由來則另有一番玄機，例如，「YH-Beijing Duck House」的中文名意為「Yíhé北京烤鴨店」。而「G & Y Bakery」是一家茶餐廳，其粵語名稱意為「親愛的」或「最愛」，發音大致為「chung yee」，其命名由來卻仍不甚明朗。

對於歷史較久的餐館，其名稱由來往往錯綜複雜。Z & Y餐廳的聯合創始人Michelle Zhang曾表示，餐廳名稱源自她的中文名字「張君元」(音譯，Jun Yuan Zhang)，但這可能是事後補編的解釋。因為在這家川菜館2008年開業之前，這裡曾是一家名為「Z & Y Garden」的雲南菜館。

擁有41年歷史的R & G Lounge在其官網上貼文：「R & G的最新解釋是『Roots & Generations』(根源與世代)，這體現了其使命：既要傳承中國烹飪傳統的根源，又要將其傳承給子孫後代。」 至於最初的解釋，華埠的傳說將其歸因於廣州嶺南大學的校色：紅色和灰色(R & G 標誌上的漢字意為「嶺南餐廳」)，不過當地人開玩笑說，它實際上代表「真不錯」(real good)。

對於這種命名慣例，或許沒有一個統一的解釋。但民眾周末不妨嘗試一場「按字母順序吃遍中餐館」的活動，從AA吃到Z & Y。

精華 FAQ

  • 因為許多店名是地名、菜系或中文名的縮寫，也有些是沿用舊店名或後來賦予新解釋，久而久之形成華埠餐飲招牌的一種特色。

  • J&X代表江西，HK代表香港，CQ代表重慶，屬於把地名與餐飲風格直接濃縮成字母組合的命名方式，方便辨識也帶有地域意涵。

  • R&G有官方說法是Roots & Generations，也有嶺南校色等傳說；Z&Y則被稱與創辦人中文名相關，但也可能是事後補上的解釋。

舊金山 中餐館

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