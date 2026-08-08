40年「奔馳食飯」歇業 曾被讚屋崙「從未聽過的最棒中餐館」
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舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，一家自1986年起供應中餐的屋崙餐廳現已停業。
位於傑克倫敦(Jack London)倉庫區第三街398號的「奔馳食飯」(Ben′s)燈火已熄，其鞋盒般大小的店內散落著建築材料和清潔用品。那些原本供附近上班族享用快捷實惠餐點的椅子，如今已被堆疊在餐桌之上。門上貼著一張便條，感謝顧客「40年來」的支持。
便條上並未說明關門的原因，致電該店無人接聽。一名Reddit用戶最先發現了這家店已關門的消息。
這家只收現金的餐廳以主廚兼老闆馮(音譯，Ben Fung)推出的價格實惠的中式及美式中餐菜單而聞名。作家兼現任KQED美食編輯蔡(音譯，Luke Tsai)在2013年為「東灣快報」(East Bay Express)撰寫的文章中，稱其為「屋崙從未聽說過的最棒中餐館」。他盛讚該餐廳價格親民且菜品製作精良，例如配米飯的蝦仁炒蛋，以及配炒時蔬的酥脆炸雞排。「奔馳食飯並沒有篡改中餐的精髓，」他寫道，「相反，新鮮食材是這裡的宗旨，即便是最美式化的菜餚，也是按照主廚自己喜歡的口味烹製的。」
這家店位於屋崙傑克倫敦倉庫區第三街398號，自1986年起供應中餐，前後約經營40年後才宣告歇業。 店內燈火已熄，桌椅堆疊、散落建材與清潔用品，門上則貼著感謝顧客40年支持的便條，但未說明關門原因。 它以現金交易、價格親民的中式及美式中餐聞名，菜色如蝦仁炒蛋、炸雞排都獲好評，且被形容為用新鮮食材、口味扎實的隱藏名店。
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這家店位於屋崙傑克倫敦倉庫區第三街398號，自1986年起供應中餐，前後約經營40年後才宣告歇業。
店內燈火已熄，桌椅堆疊、散落建材與清潔用品，門上則貼著感謝顧客40年支持的便條，但未說明關門原因。
它以現金交易、價格親民的中式及美式中餐聞名，菜色如蝦仁炒蛋、炸雞排都獲好評，且被形容為用新鮮食材、口味扎實的隱藏名店。
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