聖荷西爵士夏季音樂節36周年 奏響多元樂章

聖荷西於7日至9日舉辦爵士樂夏季音樂節。（聖荷西爵士夏季音樂節官方INS）

AI摘要 文章摘要整理： 第36屆聖荷西爵士夏季音樂節在市中心登場，集結多元曲風與國際級陣容，並透過周邊活動串連夜生活與商業人潮。

創辦於1990年的聖荷西 爵士夏季音樂節（San Jose Jazz Summer Fest）於7日至9日重返聖荷西市中心。今年邁入第36屆，預計吸引超過3萬名觀眾，三天內帶來多場精彩演出，為灣區 規模最大的夏季音樂盛會之一。

本屆音樂節於市中心公園廣場(原Plaza de César Chávez)及周邊街區設置八座室內外舞台，涵蓋爵士、藍調、R&B、靈魂樂、放克、薩爾薩、拉丁爵士及世界音樂等多元曲風，讓觀眾自由穿梭於不同舞台，感受豐富多元的音樂文化。

今年演出陣容星光熠熠，包括有「靈魂樂教母」美譽的葛萊美獎得主Patti LaBelle、來自紐奧良的放克音樂代表Trombone Shorty與Orleans Avenue樂團，以及經典放克樂團Zapp攜手Tuxedo同台演出。此外，多組國際知名音樂人也將輪番登場。

除了主舞台演出，今年音樂節還安排Club Crawl夜間巡演、Break Room近距離演出、官方暖場派對，以及多場與市中心合作場館舉辦的活動，讓觀眾在欣賞音樂之餘，也能深入體驗聖荷西的夜生活與社區文化。

主辦單位表示，音樂節不僅希望呈現世界級演出，更期望帶動整個市中心的商業活力。活動期間，遊客可步行前往周邊餐廳、酒吧、咖啡館及藝術空間，在享受音樂的同時，也探索聖荷西豐富的城市文化。希望未來的音樂節不只是讓觀眾記住某一場精彩演出，更能因為一次音樂節，發現一家喜愛的餐廳、一種新的音樂風格，甚至重新認識這座城市。