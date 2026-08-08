暑假尾聲 聖塔克拉拉縣公園 還有3場星空電影院免費看

聖塔克拉拉暑假免費放映電影。（聖塔克拉拉縣政府提供）

AI摘要 文章摘要整理： 暑假尾聲，聖塔克拉拉縣公園持續推出星空電影院系列，8月每周五在不同公園免費放映適合闔家觀賞的電影，吸引家庭把握夏夜時光。

暑假進入倒數，不少家庭把握最後的夏日時光安排親子活動。聖塔克拉拉縣公園（Santa Clara County Parks）8月持續舉辦「星空電影院 」（Movie Nights in the Park）系列活動，邀請民眾走進公園，在星空下免費欣賞電影，享受夏夜戶外時光。

星空電影院於8月每周五晚間在不同縣立公園舉行，電影將於日落後開始放映。民眾可攜帶折疊椅、野餐墊、手電筒及零食，提早到場占位，與親友一起欣賞適合闔家觀賞的電影。

今年8月共安排四場電影放映，8月8日將在Hellyer County Park放映經典動畫「史瑞克」（Shrek）；8月15日移師Vasona County Park，播映近年廣受好評的「荒野機器人」（The Wild Robot）；8月22日則於Mt. Madonna County Park放映迪士尼 皮克斯動畫「蟲蟲危機」（A Bug's Life）。8月1日於Joseph D. Grant County Park放映的真人版「馴龍高手」（How to Train Your Dragon）已率先為系列活動揭開序幕。

活動免費開放民眾參加，部分公園需支付每輛車6美元的公園停車費。主辦單位建議民眾提早抵達，以便找到理想觀影位置，也提醒夜間山區氣溫較低，可準備薄外套保暖。

聖荷西居民陳女士表示，相較於電影院，孩子更喜歡在草地上奔跑、和其他小朋友一起等待電影開始，「大家可以一邊野餐、一邊聊天，等天黑後一起看電影，氣氛很輕鬆，也很有夏天的感覺。」

聖塔克拉拉縣公園近年持續推出星空電影院，希望透過免費戶外電影，鼓勵居民走進公園、享受自然環境，並促進社區交流。隨著暑假即將結束，剩餘三場放映活動也成為不少家庭把握假期尾聲、留下夏日回憶的好去處。