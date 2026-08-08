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金山灣區獅子會 陳建芬接任會長 將推社區健康講座

記者王湘涵／密爾比達報導
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舊金山灣區獅子會6日晚間舉行會長交接典禮，新任會長陳建芬（前右）正式接棒卸任會長...
舊金山灣區獅子會6日晚間舉行會長交接典禮，新任會長陳建芬（前右）正式接棒卸任會長王榮玫（前左）。（記者王湘涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山灣區獅子會舉行會長交接，陳建芬接棒後將延續公益並推動社區健康與養生課程，持續擴大服務能量。

舊金山灣區獅子會6日晚間舉行會長交接典禮，新任會長陳建芬正式接棒卸任會長王榮玫。陳建芬表示，新年度除延續既有公益服務，也將推動社區健康講座及氣功養生課程，希望將服務從對外關懷延伸至個人身心平衡。

陳建芬推崇王榮玫任內以行動實踐服務精神，包括為弱勢學童捐贈數千冊書籍、為長者募集眼鏡，以及帶領會員清理海灘。她還特別提到，王榮玫曾為分會募款，親自跳進游泳池，成功募集逾2000美元服務經費，別出心裁的方式也展現公益服務可以充滿歡樂與活力。

陳建芬表示，未來將延續既有公益項目，同時開拓新的服務方向。她認為，「慈善的根基，在於每個人先照顧好自己，才能更有力量照顧他人」，希望會員在投入公益之餘，也能重視自身身心健康。

交接儀式由獅子會4-C4區總監Jimmy Ness、駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞組長郭卉蓁、金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚等人共同監交。

郭卉蓁表示，自己與陳建芬相識已有20年，肯定她長期投入志工及社區服務。她也分享，母親早在35年前便加入獅子會，因此與獅子會淵源深厚。她並感謝王榮玫長期參與台灣僑界活動，期待未來與新團隊持續合作，共同打造更具關懷、韌性及包容的社區。

新任僑教中心主任王偉讚表示，來到灣區近一個月，感受到社區的活力，尤其有許多獅友及志工投入服務，期待未來有更多的合作機會。

創會會長Cindy Zheng回顧，舊金山灣區獅子會於2012年由59名創始會員共同成立，多年來歷任會長持續投入社區服務。她自豪地表示，該會是她心目中表現最好的亞裔分會之一，也相信在陳建芬帶領下，將邁向新的階段。

八月慶生，現場氣氛活潑溫馨。（記者王湘涵/攝影）
八月慶生，現場氣氛活潑溫馨。（記者王湘涵/攝影）

精華 FAQ

  • 6日晚間舉行的會長交接典禮中，陳建芬正式接任新任會長，從王榮玫手中接棒。典禮也由多位僑界與獅子會代表共同監交，象徵新年度服務工作正式展開。

  • 陳建芬表示，除延續既有公益項目外，還將推動社區健康講座與氣功養生課程，希望把服務從外在關懷延伸到身心平衡，讓會員與社區居民都能受惠。

  • 陳建芬特別提到，王榮玫任內曾為弱勢學童捐贈數千冊書籍、替長者募集眼鏡，並帶領會員清理海灘；她還曾跳進游泳池募款，成功籌得逾2000美元。

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