接掌金山灣區僑教中心 新任主任王偉讚：很大的挑戰

金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚履新。他表示，到任近一個月來，已充分感受到灣區僑界的活力與強大能量。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 新任主任王偉讚接掌金山灣區僑教中心後，表示將先推動場館優化與空間重整，並融入矽谷科技特色，同時加強青年、商會與僑胞服務，延續中心既有亮眼基礎。

金山灣區 華僑文教服務中心新任主任王偉讚7日舉行履新記者會。他表示，金山灣區文教中心是僑務委員會全球16個海外文教中心裡，建築規模第二大的中心，僅次於休士頓 ；前任主任莊雅淑任內四年半，更曾有多個年度在全球文教中心評比中獲得第一。接下一個規模大、過去成績亮眼，且僑界活動能量強的中心，王偉讚坦言「是很大的挑戰」，希望延續良好基礎，繼續發揚光大。

王偉讚在僑委會服務30年，曾任僑商處處長，駐外經歷遍及紐約、多倫多、休士頓、芝加哥及西雅圖 等地，今年7月10日自西雅圖離任後奉調灣區。他表示，到任近一個月來，已充分感受到灣區僑界的活力與強大能量，也是他多年僑務工作以來感受最深的地區之一。

王偉讚表示，中心軟硬體優化是目前的「重中之重」，計畫已著手進行，預計需要一年多時間。除了場館硬體翻新，也將重新思考空間設計及使用需求，並與僑界召開座談聽取建議。

身處全球科技產業重鎮矽谷，王偉讚希望將在地特色融入中心優化。他指出，台灣同樣在全球科技產業占有重要地位，因此希望在未來規畫中融入科技概念，呈現台灣科技進步以及與矽谷之間的連結。

曾任僑商處處長的王偉讚也累積不少與海外商會交流的經驗。他觀察，灣區除了傳統商會，也有活躍的科技社團，未來希望整合雙方角色與功能，建立交流平台，發揮更大的整體能量。

如何與新一代建立連結，也是王偉讚預計加強的工作。中心將持續推動FASCA等青年工作，透過台灣文化及華語學習，讓年輕一代與台灣建立連結，並吸引他們參與僑社活動、使用中心場館。

針對年輕家庭，中心目前也有Story Time等活動；未來希望進一步整合文化、美食及語言等資源，結合年輕世代，創造更多交流與參與機會，讓人感受台灣多元、民主、自由及進步的特色；對於僑胞服務，王偉讚表示，「i僑卡」將持續推廣，鼓勵更多灣區商家加入，提供僑胞更多使用機會。

王偉讚表示，文教中心是屬於大家的地方，鼓勵僑胞「不要客氣」，多加使用中心空間與資源，也希望凝聚僑界及社團力量，讓中心成為服務僑胞及不同世代交流的平台。

金山灣區華僑文教服務中心新任主任王偉讚（中）7日舉行履新記者會，僑務委員陳陽明（左一）、張正邦（左二）、魏德珍（左三）、李垣麟（右三）、劉玲霞（右二）與僑教中心蔡佳樺副主任（右一）共同出席。（記者王湘涵/攝影）