我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰校園血案學生還原現場 囑媽媽「別打電話給我」防鈴響

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

接掌金山灣區僑教中心 新任主任王偉讚：很大的挑戰

記者王湘涵／密爾比達報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚履新。他表示，到任近一個月來，已充分感受到灣區...
金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚履新。他表示，到任近一個月來，已充分感受到灣區僑界的活力與強大能量。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

新任主任王偉讚接掌金山灣區僑教中心後，表示將先推動場館優化與空間重整，並融入矽谷科技特色，同時加強青年、商會與僑胞服務，延續中心既有亮眼基礎。

金山灣區華僑文教服務中心新任主任王偉讚7日舉行履新記者會。他表示，金山灣區文教中心是僑務委員會全球16個海外文教中心裡，建築規模第二大的中心，僅次於休士頓；前任主任莊雅淑任內四年半，更曾有多個年度在全球文教中心評比中獲得第一。接下一個規模大、過去成績亮眼，且僑界活動能量強的中心，王偉讚坦言「是很大的挑戰」，希望延續良好基礎，繼續發揚光大。

王偉讚在僑委會服務30年，曾任僑商處處長，駐外經歷遍及紐約、多倫多、休士頓、芝加哥及西雅圖等地，今年7月10日自西雅圖離任後奉調灣區。他表示，到任近一個月來，已充分感受到灣區僑界的活力與強大能量，也是他多年僑務工作以來感受最深的地區之一。

王偉讚表示，中心軟硬體優化是目前的「重中之重」，計畫已著手進行，預計需要一年多時間。除了場館硬體翻新，也將重新思考空間設計及使用需求，並與僑界召開座談聽取建議。

身處全球科技產業重鎮矽谷，王偉讚希望將在地特色融入中心優化。他指出，台灣同樣在全球科技產業占有重要地位，因此希望在未來規畫中融入科技概念，呈現台灣科技進步以及與矽谷之間的連結。

曾任僑商處處長的王偉讚也累積不少與海外商會交流的經驗。他觀察，灣區除了傳統商會，也有活躍的科技社團，未來希望整合雙方角色與功能，建立交流平台，發揮更大的整體能量。

如何與新一代建立連結，也是王偉讚預計加強的工作。中心將持續推動FASCA等青年工作，透過台灣文化及華語學習，讓年輕一代與台灣建立連結，並吸引他們參與僑社活動、使用中心場館。

針對年輕家庭，中心目前也有Story Time等活動；未來希望進一步整合文化、美食及語言等資源，結合年輕世代，創造更多交流與參與機會，讓人感受台灣多元、民主、自由及進步的特色；對於僑胞服務，王偉讚表示，「i僑卡」將持續推廣，鼓勵更多灣區商家加入，提供僑胞更多使用機會。

王偉讚表示，文教中心是屬於大家的地方，鼓勵僑胞「不要客氣」，多加使用中心空間與資源，也希望凝聚僑界及社團力量，讓中心成為服務僑胞及不同世代交流的平台。

金山灣區華僑文教服務中心新任主任王偉讚（中）7日舉行履新記者會，僑務委員陳陽明（...
金山灣區華僑文教服務中心新任主任王偉讚（中）7日舉行履新記者會，僑務委員陳陽明（左一）、張正邦（左二）、魏德珍（左三）、李垣麟（右三）、劉玲霞（右二）與僑教中心蔡佳樺副主任（右一）共同出席。（記者王湘涵/攝影）

精華 FAQ

  • 因為該中心不僅是僑委會全球16個海外文教中心中建築規模第二大，前任主任任內也多次獲全球評比第一，且灣區僑界活動能量強、期待高，接任壓力自然很大。

  • 他表示目前最重要的是軟硬體優化，預計需1年多完成，內容包括場館翻新、重新思考空間設計與使用需求，並將與僑界座談，廣泛蒐集意見作為規畫依據。

  • 王偉讚希望把科技元素融入中心規畫，凸顯台灣與矽谷的連結；同時持續推動FASCA、Story Time等活動，並整合文化、美食、語言資源，吸引青年與家庭參與。

灣區 西雅圖 休士頓

上一則

舊金山中餐館 名字都愛用兩字母 有何深意？

下一則

不滿房東新規 舊金山市場街一公寓房客欠租32月40萬

延伸閱讀

張皓鈞回任 推動洛僑中心整建、迎2028奧運

張皓鈞回任 推動洛僑中心整建、迎2028奧運
華府僑教中心攜手僑界演練緊急應變

華府僑教中心攜手僑界演練緊急應變
洛僑中心張皓鈞履新 首訪中華會館

洛僑中心張皓鈞履新 首訪中華會館
台灣大專校聯會年會 邀僑胞迎台灣躍動

台灣大專校聯會年會 邀僑胞迎台灣躍動
加州客家會 熱情接待長庚科大參訪團

加州客家會 熱情接待長庚科大參訪團

熱門新聞

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（Google Maps）

華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

2026-08-07 21:36
舊金山一位華裔科技人士落入精心策畫的房地產騙局中，損失超過1.8萬美元。（美聯社）

金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

2026-08-06 16:03

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」