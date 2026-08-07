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韓團IVE屋崙開唱 粉絲熱烈應援、一片燈海

記者龔玥／聖荷西報道
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韓國人氣女團IVE二次來灣區。（記者龔玥／攝影）
韓國人氣女團IVE二次來灣區。（記者龔玥／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：IVE在屋崙體育館舉辦北加州唯一場演出，現場座無虛席。
  • 重點二：粉絲提前數小時到場應援，並因交通壅塞改搭公共交通。
  • 重點三：IVE演出人氣歌曲並與粉絲互動，巡演將續往西雅圖等地。

韓國人氣女團IVE的「SHOW WHAT I AM」世界巡迴演唱會，4日晚間在屋崙體育館(Oakland Arena )舉行，吸引來自各地的大批粉絲到場朝聖。這也是IVE此次北加州巡演唯一一場演出，現場座無虛席，粉絲用熱烈歡呼與應援燈海，為偶像送上支持。

演唱會當晚，不少粉絲提前數小時抵達場館，身穿印有成員名字的應援服，手持官方應援燈棒，在場館外交流、交換周邊商品，提前感受演唱會氣氛。

來自南灣的粉絲Ann表示，原本計畫開車前往屋崙，但演出當天下午開始，前往場館方向的道路出現嚴重壅塞，導航顯示車程不斷延長，擔心無法準時抵達，因此臨時改搭公共交通。「一路上真的很緊張，怕錯過開場，但進場看到舞台的那一刻，覺得所有折騰都值得了。」Ann表示。

另一位首次觀看IVE現場演出的粉絲說：「她們現場的感染力比影片中更強，全場一起唱歌的時候，感覺整個場館都在共鳴。」

作為近年迅速崛起的第四代K-pop代表女團之一，IVE憑藉「LOVE DIVE」、「After LIKE」、「I AM」等熱門歌曲，在全球累積大量粉絲。此次「SHOW WHAT I AM」世界巡迴演唱會，也是團體拓展國際舞台的重要行程。

演唱會現場，IVE帶來多首人氣歌曲，並透過互動環節與粉絲交流。演出結束後，官方及成員們透過社群平台向灣區粉絲表達感謝，感謝粉絲當晚的熱情支持。此次屋崙站是IVE北美巡演的重要一站。完成灣區演出後，團隊將繼續前往西雅圖等城市，完成後續巡演行程。

對許多灣區粉絲而言，這場演唱會不僅是一場音樂盛會，也成為當地韓流文化社群的一次聚會。從交通壅塞中的臨時調整，到場館內數千名粉絲共同揮舞應援燈棒，IVE在屋仑留下了一段屬於粉絲的夏日回憶。

精華 FAQ

  • 這場「SHOW WHAT I AM」巡演是IVE北加州唯一一場演出，地點在屋崙體育館，現場座無虛席，顯示灣區粉絲對她們的高度支持與期待。

  • 不少粉絲提前數小時抵達，身穿應援服、手持燈棒交流；來自南灣的Ann因前往屋崙路段嚴重壅塞，臨時改搭公共交通，才順利準時進場。

  • IVE在屋崙站帶來多首熱門歌曲並與粉絲互動，演出後透過社群向灣區粉絲致謝；完成灣區行程後，團隊將前往西雅圖等城市繼續北美巡演。

加州 屋崙

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