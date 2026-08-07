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屋崙未滿10歲童開車肇事 女行人命危

記者王湘涵／屋崙報導
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文章重點整理：

  • 重點一：屋崙6日上午發生未滿10歲童開車撞人罕見事故。
  • 重點二：車輛先與對向車碰撞後失控，撞上斑馬線女行人。
  • 重點三：女行人命危送醫，兩名兒童穩定，父母配合調查。

屋崙6日上午發生一起罕見車禍，兩名未滿10歲兒童自行開走家長汽車，其中一人駕車在街上與另一輛車碰撞後失控，撞上一名正在斑馬線上牽狗過街的女子。女子傷勢嚴重，目前情況危急。

根據NBC灣區新聞報導，事故約於上午9時30分發生在35th Avenue與Mangels Avenue一帶，鄰近580號州際公路。警方表示，兩名兒童所在車輛當時沿35th Avenue向北行駛，與一輛迎面而來的汽車發生碰撞後失去控制，隨後撞上正在斑馬線上牽狗過街的30多歲女子。女子隨後被送往醫院救治。車內兩名兒童也被送醫，情況穩定。警方證實，其中一名兒童是駕駛，另一人則是乘客。

ABC7引述兩名兒童的親屬表示，孩子疑似趁父母睡覺時拿走車鑰匙，並將汽車開離住處數個街區。親屬表示，目前仍不清楚孩子為何會開走汽車，也不知道他們如何操作車輛。警方則表示，兩名兒童的父母已被聯絡，目前正配合調查，事故原因仍在進一步釐清。

根據加州車輛管理局（DMV）規定，未滿18歲者至少須年滿15歲半，才能申請學習駕照，並須完成駕駛教育等相關要求。若要取得未成年臨時駕照，則至少須年滿16歲，並符合持有學習駕照至少6個月、完成駕駛訓練等條件。

至於未成年子女駕車肇事後，家長是否須承擔責任，仍須視個案情況而定。根據加州車輛法第17708條，即使未成年人沒有駕照，若是在父母或監護人明示或暗示允許下駕駛，因駕駛過失或不法行為造成損害，父母或監護人可能須與未成年人共同承擔相關民事責任。

目前警方尚未表示這起事故中的父母曾允許兩名兒童駕車，因此是否涉及相關法律責任，仍有待調查釐清。

精華 FAQ

  • 事故發生於6日上午約9時30分，地點在屋崙35th Avenue與Mangels Avenue一帶，鄰近580號州際公路，屬於市區道路交通事故。

  • 警方表示，車輛當時由其中一名兒童駕駛，沿35th Avenue北上時先與迎面來車碰撞，隨後失控撞上正在斑馬線牽狗過街的女子。

  • 是否負責仍待查明。依加州法規，若父母或監護人曾明示或暗示允許未成年人駕車，可能須承擔民事責任；但本案目前尚無此證據。

加州 屋崙 灣區

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