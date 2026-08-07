Outside Lands音樂節登場 搭大眾運輸前往避免交通壅塞

往年Outside Lands音樂節，吸引大量到訪人潮。（OutsideLands官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Outside Lands於7日至9日在金門公園登場，預計吸引逾20萬人次。

Outside Lands於7日至9日在金門公園登場，預計吸引逾20萬人次。 重點二： SFMTA加強N線輕軌與接駁車，並以手環作為當日Muni車票。

SFMTA加強N線輕軌與接駁車，並以手環作為當日Muni車票。 重點三：活動期間封路、嚴管停車與叫車上下車點，避免周邊交通癱瘓。

舊金山 一年一度的大型音樂節Outside Lands於7日至9日在金門公園登場，預計三天共吸引逾20萬人次入場，每天約7萬5000名樂迷湧入公園。為避免大型活動造成交通壅塞，舊金山市交通局（SFMTA）6日公布完整交通及公共安全措施，呼籲民眾盡量搭乘Muni、大眾運輸或騎自行車前往，避免自行開車。

Outside Lands已成為舊金山夏季最具代表性的活動之一，不僅吸引來自全美及海外旅客，也為餐飲、旅館及零售業帶來可觀商機。今年活動由舊金山公園康樂局（Rec & Park）、市交通局、警察局（SFPD）、消防局（SFFD）及緊急事務管理局（DEM）共同協調，希望在活動期間兼顧觀光效益與社區交通秩序。

由於去年多場大型活動曾造成金門公園周邊交通癱瘓，今年城市特別加強運輸規畫。SFMTA將增加N線輕軌班次，並安排更多接駁巴士往返市中心捷運站，購買Outside Lands門票的民眾，其活動手環可作為當日Muni車票使用，以便降低開車需求。

自8日晚間8時起至8日晚間11時，金門公園西側多條道路將實施封閉或限制車輛通行，及鄰近Great Highway一帶部分道路。30大道、36大道、43大道、47大道等多個公園出入口也將暫停一般車輛進入，以確保活動及緊急救援車輛通行。

停車方面，公園周邊幾乎沒有提供活動停車位，附近住宅區停車空間也將十分有限，違規停車或阻擋住戶車道將加強取締。SFMTA表示，活動期間將增派停車執法人員巡查，居民若發現車道遭阻擋，可透過311系統提出申訴，市府將優先派員處理。

除了大眾運輸，今年也持續鼓勵民眾騎自行車前往。主辦單位將於公園東側及南側設置免費自行車停放區。

針對近年逐漸普及的Uber、Lyft及Waymo等網約車服務，今年也設置固定上下車區，並限制活動期間部分時段進入公園周邊，以避免去年大型活動期間叫車車輛集中造成道路癱瘓。警方表示，散場時將依現場交通狀況進行彈性管制，呼籲民眾配合現場指揮。

Outside Lands自2008年創辦以來，已成為美國西岸最具代表性的戶外音樂節之一。今年演出卡司包括Charli XCX、The Strokes、RÜFÜS DU SOL等知名藝人，預料將再次帶動金門公園周邊旅館、餐飲及商圈人潮，也讓西區居民迎來一年一度最繁忙的夏季周末。