Trader Joe's夏季限定蜜桃茶 加鮮奶更好喝

Trader Joe's的三款濃縮茶液：香料紅茶濃縮液（左）、有機冷泡紅茶濃縮液（中）、夏季限定蜜桃紅茶濃縮液（右），加入鮮奶風味更升級！（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Trader Joe's推出夏季限定蜜桃紅茶濃縮液，搭配冷泡紅茶與香料茶，加入鮮奶後可依比例調出港式、早餐店或蜜桃鮮奶茶等多樣風味。

炎炎夏日，不少人會在家自己動手DIY調製飲品，Trader Joe's近期推出夏季限定的蜜桃紅茶濃縮液（Peach Black Tea Drink Concentrate），在社群引發不少討論。加上原本就受到消費者喜愛的有機冷泡紅茶濃縮液（Organic Cold Brew Black Tea Concentrate），以及香料紅茶濃縮液（Spiced Chai Black Tea Concentrate），三款茶飲加入鮮奶後，都能呈現不同風味。

這類產品是濃縮茶液，飲用前可依個人口味加入鮮奶、水或冰塊調配。一瓶售價約三至五美元，可調製成多杯飲品，兼具便利性與變化性。

實際測試三款濃縮茶發現，加入鮮奶後各有特色，適合的比例與呈現的風味也各不相同。其中，有機冷泡紅茶濃縮液本身不含糖，以茶與鮮奶一比一調配時，呈現清爽的鮮奶茶口感；若提高至約三比二，茶香更加濃郁，整體風味接近港式奶茶。若改搭Trader Joe's的Organic Sweet Cream Creamer，奶香與茶味較為均衡，喝起來有台灣早餐店奶茶的風味；改用Brown Sugar Oat Creamer，則多了黑糖香氣，近似黑糖鮮奶茶。

今年夏季限定推出的蜜桃紅茶濃縮液，帶有濃郁蜜桃果香，風味偏向果醬般的酸甜口感。實測發現，若以茶與鮮奶二比一調配，果香較為突出，牛奶風味則不明顯；調整至約1.5：1或1：1後，果香與奶香更加平衡，喝起來更接近清爽的蜜桃鮮奶茶。若加入Sweet Cream或Brown Sugar Oat Creamer，甜度會進一步提高，反而容易掩蓋蜜桃本身的果香。

另一款香料紅茶濃縮液則散發濃郁的肉桂、丁香等香料氣息，帶有秋冬節慶氛圍。以茶與鮮奶一比一調配時甜度較高；若改為約一比二，香料風味依然明顯，鮮奶也能讓整體口感更加柔順，是較推薦的喝法。由於這款茶本身已有甜味與香料風味，若再加入Sweet Cream Creamer或Brown Sugar Oat Creamer，容易讓飲料過甜，反而掩蓋香料層次。

整體而言，三款濃縮茶各具特色：無糖紅茶最適合自由變化，可依搭配的奶類調製出港式奶茶、早餐店奶茶或黑糖奶茶等不同風味；夏季限定蜜桃茶適合搭配鮮奶，保留果香與奶香的平衡；香料茶則建議以鮮奶為主，更能展現Chai原有的香料層次。對喜歡在家調製飲品的消費者而言，只要一瓶濃縮茶加上家中常備的鮮奶，就能輕鬆變化出多款不同風味的奶茶。

實際測試三款濃縮茶，適合的比例與呈現的風味也各不相同。（記者王湘涵整理）