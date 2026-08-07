「海上女神」出巡 8月22日走進灣區童玩節 傳遞台灣文化

民眾可體驗台灣傳統的「躦轎腳」祈福儀式，從媽祖神轎下方通過，為自己及家人祈求平安、健康、順遂與福氣。（美國舊金山媽祖廟朝聖宮臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 為慶祝舊金山媽祖廟朝聖宮40周年，媽祖將首度走進灣區國際童玩節，透過擲筊、躦轎腳等活動向各族裔民眾介紹台灣文化。

適逢美國舊金山 媽祖廟朝聖宮成立40周年，有「海上女神」之稱的媽祖，今年將首度走進灣區 國際童玩節。由北加州 台灣文化體育協會（TCSA）主辦的2026國際童玩節，將於8月22日在庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park）舉行，今年特別邀請朝聖宮二媽祖蒞臨現場，透過台灣傳統的擲筊、躦轎腳等民俗儀式，讓不同族裔民眾近距離認識台灣民間信仰與文化。

北加州台灣文化體育協會會長江苑新表示，今年由交通部觀光署協助牽線，促成朝聖宮參與國際童玩節。對主辦單位而言，此次合作深具意義，希望透過媽祖文化，向不同文化背景的民眾介紹台灣的人文特色，讓更多國際友人從不同文化視角認識台灣。

江苑新說，媽祖文化發展至今，早已不只是宗教信仰，也是台灣文化的重要一環。對許多外國民眾而言，無論是擲筊請示、請神儀式或躦轎腳祈福，都十分新鮮，也能從中了解台灣人如何透過傳統儀式表達對神明的尊重與敬畏，以及在人生重要時刻先向神明請示的文化精神，是認識台灣文化很好的開始。

「朝聖宮祈願卡」，寫下祈求事項或心中的小願望。（美國舊金山媽祖廟朝聖宮臉書）

在確定參與活動前，朝聖宮依循傳統，先向媽祖擲筊請示是否出巡參與童玩節，獲得聖允後才正式敲定行程，展現遵循傳統禮俗的慎重態度；當天活動開始前，也將舉行請神儀式，向媽祖稟告活動正式展開，依循台灣民間信仰的傳統禮俗，希望將完整的文化內涵呈現給民眾。

活動當天，民眾可體驗台灣傳統的「躦轎腳」祈福儀式，從媽祖神轎下方通過，為自己及家人祈求平安、健康、順遂與福氣。現場也將設置祈願卡，讓民眾寫下心願向媽祖祈福，並安排「媽祖小學堂」互動體驗，答對者還有機會獲得限量「美國媽祖廟小神衣護身符」紀念品，希望透過寓教於樂的方式，讓更多民眾認識媽祖文化與台灣民間信仰。

江苑新表示，國際童玩節多年來持續透過文化交流，邀請不同族裔共同參與，今年很高興能把台灣重要的文化資產介紹給更多國際友人，希望無論是否具有宗教信仰，都能從文化體驗的角度，認識媽祖所代表的慈悲、守護與祝福，也希望讓更多國際友人從媽祖文化出發，看見台灣深厚的人文底蘊與多元文化。

活動當天只要來挑戰問答小遊戲，答對與媽祖娘娘生平故事相關的問題，就有機會獲得「美國媽祖廟小神衣護身符」。