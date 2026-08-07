聖荷西擬制定資料中心統一標準 19日辦社區意見徵詢會

聖荷西將舉辦社區說明會徵詢民意。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西因應AI與雲端運算帶動資料中心擴張，正研擬全市統一標準，並將於19日舉辦社區意見徵詢會，蒐集居民對環境與開發程序的意見。

隨著人工智慧（AI）及雲端運算快速發展，資料中心（Data Center）建設需求持續增加。為降低大型資料中心對環境及公共資源的影響，聖荷西 市正著手制定一套適用於全市的資料中心及大型能源項目統一標準，並將於19日舉辦社區意見徵詢會，邀請居民參與討論。

這項工作源自今年6月10日市議會規則與公開政府委員會通過的一項建議，要求市府制定資料中心建設的統一標準與最佳實踐，作為未來相關開發案的指引。

根據市府規畫，新標準將建立在現有地方及加州 環境法規基礎上，重點包括降低資料中心可能帶來的環境衝擊。其中涵蓋能源使用及能源來源、水資源管理、空氣品質，以及其他環境保護措施。

在用水方面，市府將鼓勵資料中心減少使用飲用水，改採再生水（recycled water）、紫色管線（purple pipe）系統、封閉式循環冷卻（closed-loop systems）等節水技術，以提升水資源使用效率。此外，新標準也將針對備用發電機對空氣品質的影響，以及溫室氣體排放、噪音控制、水質保護等議題提出一致性的規範。

除了環境標準外，市府計畫建立更透明且一致的社區通知與居民參與程序，未來新的資料中心開發案將依據市議會政策進行社區溝通與公眾參與，讓居民能更早了解並提出意見。

市府同時表示，將支持包括加州參議會第887號法案在內的州級立法，協助地方政府建置更完善的再生水、潔淨能源及輸電等基礎設施，以降低資料中心對環境及電力系統的負擔，保護電費使用者，並創造更多經濟發展機會。目前市府正依照既定時程研擬相關標準，並將持續公布各階段進度及公眾參與機會。

首場社區意見徵詢會將於19日在聖荷西市政廳舉行，市府歡迎居民到場了解規劃內容並提供建議，共同參與未來資料中心發展政策的制定。