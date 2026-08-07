我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

聖荷西擬制定資料中心統一標準 19日辦社區意見徵詢會

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西將舉辦社區說明會徵詢民意。（記者龔玥╱攝影）
聖荷西將舉辦社區說明會徵詢民意。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西因應AI與雲端運算帶動資料中心擴張，正研擬全市統一標準，並將於19日舉辦社區意見徵詢會，蒐集居民對環境與開發程序的意見。

隨著人工智慧（AI）及雲端運算快速發展，資料中心（Data Center）建設需求持續增加。為降低大型資料中心對環境及公共資源的影響，聖荷西市正著手制定一套適用於全市的資料中心及大型能源項目統一標準，並將於19日舉辦社區意見徵詢會，邀請居民參與討論。

這項工作源自今年6月10日市議會規則與公開政府委員會通過的一項建議，要求市府制定資料中心建設的統一標準與最佳實踐，作為未來相關開發案的指引。

根據市府規畫，新標準將建立在現有地方及加州環境法規基礎上，重點包括降低資料中心可能帶來的環境衝擊。其中涵蓋能源使用及能源來源、水資源管理、空氣品質，以及其他環境保護措施。

在用水方面，市府將鼓勵資料中心減少使用飲用水，改採再生水（recycled water）、紫色管線（purple pipe）系統、封閉式循環冷卻（closed-loop systems）等節水技術，以提升水資源使用效率。此外，新標準也將針對備用發電機對空氣品質的影響，以及溫室氣體排放、噪音控制、水質保護等議題提出一致性的規範。

除了環境標準外，市府計畫建立更透明且一致的社區通知與居民參與程序，未來新的資料中心開發案將依據市議會政策進行社區溝通與公眾參與，讓居民能更早了解並提出意見。

市府同時表示，將支持包括加州參議會第887號法案在內的州級立法，協助地方政府建置更完善的再生水、潔淨能源及輸電等基礎設施，以降低資料中心對環境及電力系統的負擔，保護電費使用者，並創造更多經濟發展機會。目前市府正依照既定時程研擬相關標準，並將持續公布各階段進度及公眾參與機會。

首場社區意見徵詢會將於19日在聖荷西市政廳舉行，市府歡迎居民到場了解規劃內容並提供建議，共同參與未來資料中心發展政策的制定。

精華 FAQ

  • 因AI與雲端運算需求快速上升，資料中心建設增加，市府希望以全市一致規範降低其對環境、公共資源與電力系統的衝擊，並提供未來開發案明確指引。

  • 新標準將聚焦能源使用與來源、水資源管理、空氣品質、溫室氣體排放、噪音控制及水質保護，並鼓勵採用再生水、紫色管線與封閉式循環冷卻等節水技術。

  • 徵詢會將在聖荷西市政廳舉行，目的是讓居民了解資料中心新標準的規劃內容，並及早提供建議，協助市府建立更透明且一致的通知與公眾參與流程。

加州 聖荷西

上一則

好市多虎牌電飯鍋減25元 優惠至9日 同步料理功能華人超愛

下一則

Trader Joe's夏季限定蜜桃茶 加鮮奶更好喝

延伸閱讀

民調：自家附近建AI資料中心 7成加州居民反對

民調：自家附近建AI資料中心 7成加州居民反對
聖荷西查維斯廣場重新命名 5候選榜單出爐 8月3日前網路投票

聖荷西查維斯廣場重新命名 5候選榜單出爐 8月3日前網路投票
喬州Norcross市廣邀市民參與公共事務 推出ACE市民學院並招募委員會義工

喬州Norcross市廣邀市民參與公共事務 推出ACE市民學院並招募委員會義工
舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票

舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票
長島市將建千戶住宅 三分之二為可負擔住房

長島市將建千戶住宅 三分之二為可負擔住房

熱門新聞

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(Google Maps)

這城市因AI重奪全美最貴郵遞區 房價中位數近千萬

2026-07-31 18:09
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯