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內含罌粟籽 Trader Joe'美人氣調味料遭海關沒收

記者啟鉻／綜合報導
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Trader Joe's招牌商品Everything But the Bagel...
Trader Joe's招牌商品Everything But the Bagel Sesame Seasoning Blend含有罌粟籽（poppy seeds），被部分國家禁止攜帶入境。（取自Trader Joe's）

AI摘要

文章摘要整理：

Trader Joe's熱門調味料因含罌粟籽，在台灣、南韓等地可能遭海關沒收，部分國家甚至禁止販售與進口，提醒旅客先查清規定。

連鎖超市Trader Joe's 一款人氣調味料，近年成為不少民眾赴美或返鄉必買伴手禮，但有些旅客卻在入境亞洲海關時遭海關沒收，郵寄也卡關。包括台灣、韓國和新加坡外及中東地區國家和地區，都有相關禁令，建議民眾出國前務必查詢目的地海關及檢疫規定。

雅虎新聞近日報導，有人從美國將Trader Joe's招牌商品Everything But the Bagel Sesame Seasoning Blend（「除了貝果什麼都有」芝麻綜合調味料）寄到台灣，包裹是在4月寄出，5月起卡在台灣海關，直到6月查詢才得知整箱包裹遭扣押，後續必須等待通知，貨主不用出庭。 

貨主在網上自嘲「不小心就變成毒梟了」，原本只是寄調味料回台灣，沒想到因為不清楚規定，差點讓自己像是誤踩毒品管制紅線。據指出，該款調味料含罌粟籽（poppy seeds）成分，而罌粟籽在台灣屬於二級毒品。

加州郵報報導，南韓消費者近年熱衷搶購該款芝麻綜合調味料，不少人赴美旅遊時都會一次購買多瓶帶回南韓。然而，旅客入境南韓時，這款熱門調味料卻因含禁止進口成分，被海關視為違禁品。

南韓檢測發現，該調味料含有嗎啡（morphine）及可待因（codeine）等受管制成分，因此依南韓法規，不僅禁止販售，也不得進口。換言之，即使旅客是在美國合法購買，攜帶入境南韓可能遭海關沒收，甚至涉違反當地毒品管理相關法令。

南韓國立科學搜查研究院檢驗指出，這款調味料含有罌粟籽，而罌粟籽天然含有微量嗎啡與可待因。由於南韓將這兩種物質列為受管制麻醉藥品，因此含有罌粟籽的產品也可能被視為管制物品。若民眾持有或販售這款調味料，一旦被查獲，可能面臨刑事處罰。

目前，南韓大型二手交易平台Karrot已禁止刊登這款調味料，民眾若試圖交易，系統將顯示「禁止交易」訊息。此外，該商品也全面自南韓各大電商平台下架，消費者無法再透過當地網站購買。

南韓警方表示，消費者在販售或購買自海外攜入的食品前，應先確認相關法規。

Trader Joe's於2017年推出「除了貝果什麼都有」調味料，主要成分包括白芝麻、罌粟籽、乾蒜粒、乾洋蔥、黑芝麻及海鹽。上市後迅速風靡全美，成為Trader Joe's最具代表性的明星商品之一。許多消費者會將它灑在牛排、雞肉、酪梨吐司、奶油乳酪、烤蔬菜、爆米花，甚至原味茅屋起司（cottage cheese）等料理上，因此有「萬用調味料」之稱。

Trader Joe's招牌商品Everything But the Bagel...
Trader Joe's招牌商品Everything But the Bagel Sesame Seasoning Blend含有罌粟籽（poppy seeds），被部分國家禁止攜帶入境。（取自Trader Joe's）

精華 FAQ

  • 主要因為它含有罌粟籽，而罌粟籽天然可能帶有嗎啡、可待因等受管制成分。台灣、南韓等地對相關物質或產品有嚴格限制，因此可能被視為違禁品。

  • 有民眾從美國寄回台灣，包裹4月寄出、5月卡關，6月查詢才得知整箱被海關扣押，後續需等待通知處理，且貨主不用出庭。

  • 南韓已將含罌粟籽的相關產品視為管制物品，可能禁止販售與進口。若旅客攜帶入境，被查獲時可能遭沒收，情節嚴重還可能涉及刑事處罰。

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