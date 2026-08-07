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聖荷西聯合學區開學 數千學生因學校整併轉往新校園

記者龔玥／聖荷西報導
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聖荷西聯合學區迎來新同學。（Google Maps）
聖荷西聯合學區迎來新同學。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西聯合學區因招生下滑整併5所小學，數千名學生開學轉往新校園，學區並透過暑期整修與活動協助師生順利過渡。

聖荷西聯合學區（San José Unified School District）新學年正式開學，但對數千名學生而言，今年的開學日格外不同。由於學生人數持續下降，學區關閉並整併五所小學，不少學生在新學年開始於不同校園上課，展開新的學習生活。

根据NBC Bay Area的報導，此次聖荷西聯合序曲學校整併歷經數月討論，過程中引發社區廣泛關注。許多家長擔心，關閉社區學校不僅影響孩子就學，也可能削弱多年建立的鄰里連結與校園文化。

學區則表示，整併校園是因應長期招生人數下滑所做出的決定，透過整合教育資源，可提供更完善的學術課程、更豐富的教育服務，以及更多對學生的支持。

為迎接新學年，學區利用暑假期間完成多項校園改善工程，包括校舍深度清潔、設施維修及校園升級，讓學生能在更安全、舒適的環境中迎接開學。

位於聖荷西的Ann Darling Elementary School，今年迎來不少原本就讀Empire Gardens Elementary School的學生。校方在暑假期間翻新超過20間教室及辦公空間，更換多間教室及洗手間地板、提高校園周邊圍欄以加強安全措施，並重新畫設停車場標線，希望讓新舊學生都能順利適應新的學習環境。

除了Empire Gardens Elementary School外，其他被整併學校的學生也分別轉入不同校園就讀，數千名學生在今年開學日開始適應新的班級、老師與同學。

聖荷西聯合學區總監阿爾巴然(Nancy Albarran)表示，受到整併影響的各校在過去幾個月密切合作，希望讓學生順利完成過渡。各校在學年結束前舉辦多項活動，邀請教師、家長及學生共同參與，不僅向原有校園致敬，也讓大家有機會為過去畫下句點，迎接新的開始。

不少家長表示，雖然對新環境難免感到緊張，但也期待孩子能在新的校園認識新朋友、展開新的學習旅程。

另一方面，學區內的Pioneer High School則因校園檢測出化學物質，目前校舍暫時關閉，相關處置工作仍在進行中。校方將視檢測與清理進度安排後續開學事宜。

精華 FAQ

  • 學區表示，主要原因是長期招生人數持續下滑，因此決定關閉並整併5所小學，希望集中教育資源，進一步提供更完整的課程、服務與學生支持。

  • 數千名學生今年開學後被分派到不同校園上課，必須重新適應新的班級、老師與同學，也有不少家庭對社區學校關閉感到不捨與擔憂。

  • 學區利用暑假完成校舍深度清潔、設施維修與校園升級，像Ann Darling Elementary School還翻新超過20間教室與辦公空間，並加強圍欄及停車場標線。

學區 聖荷西

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