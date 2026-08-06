5男網上性誘未成年 遭臥底警員逮捕 其中1人是前金融主管
包括一名前保德信金融（Prudential Financial）主管在內的五名男子，涉嫌在網上以進行性行為為目的聯絡未成年人，並相約線下見面，遭假扮未成年人的執法人員逮捕；五人已被舊金山檢方以多項重罪或輕罪起訴。
被起訴的5人為舊金山的27歲涅托（Jorge Nieto）、聖馬刁的43歲鮑特（Michael Pauter）、屋崙的32歲聖地牙哥（Romuald Santiago）、舊金山的50歲提格（Reuben Teague），以及紅木城的37歲狄亞茲（Jhonny Rodriguez Diaz）。
涅托、鮑特、聖地牙哥及提格各面臨兩項「以猥褻目的與未成年人會面」重罪及兩項「安排以猥褻目的與未成年人會面」輕罪；提格另被控一項抗拒、妨礙或拖延警員執行職務的輕罪。狄亞茲則被控一項安排以猥褻目的與未成年人會面的輕罪。五人均已提出無罪答辯。
法庭文件顯示，舊金山縣警、灣區其他執法機關、佛州中部執法人員及北加州區域情報中心，於7月29日及30日展開「網路兒童犯罪專案小組」（ICAC）臥底聊天行動。調查人員利用社群媒體與聊天平台，假扮未成年人，或假扮有年幼子女的成年人，尋找意圖透過網路接觸及剝削兒童的對象。
檢方指稱，五名被告分別與臥底人員通訊，在對話中以露骨性語言表達欲與兒童從事性行為的意圖，並要求當面會面。涅托、鮑特、聖地牙哥與提格據稱分別前往臥底人員提供的舊金山市內地址，確認是前來見兒童後進入屋內，隨即遭警員逮捕。
地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）說：「這些人不只是企圖剝削兒童，而是企圖性侵兒童。」檢方以公共安全風險為由，要求審前繼續羈押四名面臨重罪的被告，法院已准許聲請。涅托、鮑特、聖地牙哥及提格目前仍被拘押候審。
提格曾任職於保德信金融及旗下PGIM Real Estate，之後創立精品房地產公司Cabin Six Advisors。舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）說，此案顯示涉嫌性犯罪者沒有統一樣貌，「你永遠無法真正知道電腦螢幕後面是誰。」他呼籲家長持續關注子女的網路活動，並留意社群媒體和遊戲平台的聊天功能可能遭不法人士利用。
對於調查人員是否相信被告過去曾鎖定其他受害者，宮本表示，執法人員正持續尋找可能受害者，並認為這些人可能不是首次做出此類行為。
共有5名男子被舊金山檢方起訴，指控他們在網上聯絡疑似未成年人或有年幼子女的成年人，並企圖安排線下見面以進行性行為。 執法人員在7月29日及30日展開ICAC臥底聊天行動，假扮未成年人接觸可疑對象，再依對話內容安排見面，待被告到指定地點後即逮捕。 因為其中1名被告曾任保德信金融及PGIM Real Estate主管，顯示涉性犯罪者外表與職業背景不易辨識；警方也提醒家長留意社群與遊戲平台風險。
精華 FAQ
共有5名男子被舊金山檢方起訴，指控他們在網上聯絡疑似未成年人或有年幼子女的成年人，並企圖安排線下見面以進行性行為。
執法人員在7月29日及30日展開ICAC臥底聊天行動，假扮未成年人接觸可疑對象，再依對話內容安排見面，待被告到指定地點後即逮捕。
因為其中1名被告曾任保德信金融及PGIM Real Estate主管，顯示涉性犯罪者外表與職業背景不易辨識；警方也提醒家長留意社群與遊戲平台風險。
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