我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI競爭白熱化 張一鳴喊「拒絕蒸餾」：不利用他人的輸出換排名

「破·地獄」女星拍戲割斷臉部血管 縫逾50針 緊急宣布停工

8歲女童遭虐死 阿拉米達縣1200萬和解 報告揭兒保系統重大疏失

記者王湘涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

根據東灣內幕（East Bay Insiders）報導，阿拉米達縣同意支付1200萬美元，與2022年海沃市8歲女童梅森（Sophia Mason）遭虐致死案家屬達成和解，並同步公開獨立調查報告。報告指出，縣府兒童保護系統未妥善處理多項虐童警訊，錯失保護梅森的機會。州政府也警告，若縣府未提出具體改善方案，最快今年10月可能介入監督兒童福利業務。

代理縣法律顧問維德爾（Andrea Weddle）表示，縣監事會其實早在2025年10月便核准這項1200萬美元和解，但因法院須確認Sophia遺產的合法繼承人，因此延至8月4日晚間才對外公布。法院最終確認由梅森祖母強森（Sylvia Johnson）為受益人。

梅森於2022年遭虐致死，執法單位指出，她長期遭母親及母親男友毆打、挨餓及隔離，最終不幸身亡。案件曝光後引發社會譁然，多項調查認為，阿拉米達縣兒童與家庭服務部門（DCFS）曾有多次機會介入保護梅森，卻未能採取有效行動，引發外界要求全面改革兒童保護制度。

獨立調查報告指出，多項虐待警訊遭忽視或未獲妥善處理，導致梅森所面臨的危險持續升高；調查人員列出多項重大缺失，包括未充分訪談涉嫌施虐男子、未完整調查2021年2月及6月接獲的多起虐童通報，以及未能辨識並因應梅森在長達一年期間持續升高的人身安全風險。

童年曾在阿拉米達縣寄養系統生活的加州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）去年要求州政府加強監督，並促成加州社會服務廳今年3月進行實地審查。州政府隨後提出措辭嚴厲的評估報告，警告阿拉米達縣若未提出具體且有效的改善方案，最快今年10月將面臨州政府介入。

根據和解內容，阿拉米達縣除支付1200萬美元外，也將在海沃一處公園設置紀念梅森的長椅，並公開獨立調查報告。梅森案近年已成為加州檢討兒童保護制度的重要案例，也促使州政府重新檢視地方兒童福利的監督機制。

精華 FAQ

  • 因2022年海沃市8歲女童梅森遭虐致死案引發訴訟與調查，縣府同意支付1200萬美元，與家屬達成和解，同時也公開獨立調查報告，以回應外界對兒保失職的質疑。

  • 報告認為，縣府兒童保護系統未妥善處理虐童警訊，包括未充分訪談涉嫌施虐者、未完整調查2021年2月與6月的通報，也未及時辨識梅森持續升高的人身風險。

  • 加州社會服務廳已進行實地審查並提出嚴厲評估，若阿拉米達縣未提出具體且有效的改善方案，州政府最快今年10月可能介入監督其兒童福利業務。

上一則

8年前以「最血腥殘忍方式」殺室友 55歲婦被判31年

下一則

史丹福魚研究 揭生物老化非漸進過程 而是如階梯般衰退

延伸閱讀

喬州高中濫射4死9傷案 青少年槍手恐囚終身

喬州高中濫射4死9傷案 青少年槍手恐囚終身
喬州高中槍擊3死 16歲嫌犯認罪55項指控

喬州高中槍擊3死 16歲嫌犯認罪55項指控
4家庭控4社群平台 害子女成癮輕生

4家庭控4社群平台 害子女成癮輕生
拐賣9童「梅姨」身分曝光 被害人：她年事已高 盼盡快開庭

拐賣9童「梅姨」身分曝光 被害人：她年事已高 盼盡快開庭
商戶墜亡傳因千萬違約金？西安官方調查：商場索賠過高

商戶墜亡傳因千萬違約金？西安官方調查：商場索賠過高

熱門新聞

夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家