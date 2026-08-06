8歲女童遭虐死 阿拉米達縣1200萬和解 報告揭兒保系統重大疏失

根據東灣內幕（East Bay Insiders）報導，阿拉米達縣同意支付1200萬美元，與2022年海沃市8歲女童梅森（Sophia Mason）遭虐致死案家屬達成和解，並同步公開獨立調查報告。報告指出，縣府兒童保護系統未妥善處理多項虐童警訊，錯失保護梅森的機會。州政府也警告，若縣府未提出具體改善方案，最快今年10月可能介入監督兒童福利業務。

代理縣法律顧問維德爾（Andrea Weddle）表示，縣監事會其實早在2025年10月便核准這項1200萬美元和解，但因法院須確認Sophia遺產的合法繼承人，因此延至8月4日晚間才對外公布。法院最終確認由梅森祖母強森（Sylvia Johnson）為受益人。

梅森於2022年遭虐致死，執法單位指出，她長期遭母親及母親男友毆打、挨餓及隔離，最終不幸身亡。案件曝光後引發社會譁然，多項調查認為，阿拉米達縣兒童與家庭服務部門（DCFS）曾有多次機會介入保護梅森，卻未能採取有效行動，引發外界要求全面改革兒童保護制度。

獨立調查報告指出，多項虐待警訊遭忽視或未獲妥善處理，導致梅森所面臨的危險持續升高；調查人員列出多項重大缺失，包括未充分訪談涉嫌施虐男子、未完整調查2021年2月及6月接獲的多起虐童通報，以及未能辨識並因應梅森在長達一年期間持續升高的人身安全風險。

童年曾在阿拉米達縣寄養系統生活的加州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）去年要求州政府加強監督，並促成加州社會服務廳今年3月進行實地審查。州政府隨後提出措辭嚴厲的評估報告，警告阿拉米達縣若未提出具體且有效的改善方案，最快今年10月將面臨州政府介入。

根據和解內容，阿拉米達縣除支付1200萬美元外，也將在海沃一處公園設置紀念梅森的長椅，並公開獨立調查報告。梅森案近年已成為加州檢討兒童保護制度的重要案例，也促使州政府重新檢視地方兒童福利的監督機制。