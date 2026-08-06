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8年前以「最血腥殘忍方式」殺室友 55歲婦被判31年

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山地檢長謝安宜公布，Lisa Gonzales被法院判處31年至終身監禁的訊...
舊金山地檢長謝安宜公布，Lisa Gonzales被法院判處31年至終身監禁的訊息。(美聯社)

舊金山一名55歲婦人在八年前以「最血腥殘忍」的方式殺害室友，如今被判處31年牢刑的重懲。

舊金山紀事報報導，被告岡薩雷斯（Lisa Gonzales）因2018年謀殺室友而被判有罪，3日檢察官公布她被判處31年至終身監禁。舊金山高等法院法官卡菲斯（Teresa Caffese）在陪審團認定岡薩雷斯犯有謀殺罪數月後，宣判了這一刑罰。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）稱此案是「近年來最駭人聽聞的罪行之一」。經過長達一個月的審判，陪審團於4月裁定55歲的岡薩雷斯犯下二級謀殺罪。檢察官稱，岡薩雷斯在未能成功勸說61歲的室友梅默（Maggie Mamer）搬出她們自2017年8月以來一直合住的寓所後，殺害了梅默。

謝安宜說：「法庭的判決將確保岡薩雷斯為其令人髮指的罪行承擔責任。雖然受害者的家人和朋友等待這一天的時間太長了，但我們感謝他們對我們辦公室和本案團隊的信任，相信我們最終能夠替他們伸張正義。」

檢方稱，岡薩雷斯懷疑梅默從她們位於第14街200號街區的公寓裡偷東西，於是開始向梅默施壓，要求她搬走。岡薩雷斯從小就住在那裡。據稱，岡薩雷斯曾向同事抱怨此事，同事建議她嘗試驅逐梅默，但岡薩雷斯回應她會用自己的方式解決問題。

檢方表示，2018年4月中旬，岡薩雷斯向梅默送達了30天的遷出通知。5月15日，岡薩雷斯告訴下班回家的第三位室友不要去浴室。那位室友作證說，她至少四個小時都聽到浴室裡傳來鋸木聲，並注意到整個公寓瀰漫著一股金屬味，後來這股味道變成了醋和漂白劑的味道。

她還在洗衣房的水槽下方發現了一把鋼鋸。據稱，岡薩雷斯告訴這位第三位室友，梅默已經離開了，但「並非她希望的方式」。梅默的朋友們報案稱她失蹤，並告訴警方他們擔心她與岡薩雷斯的關係惡化，警方隨即展開調查。

一位「熱心市民」向警方報案稱發生了謀殺和肢解案後，警方來到公寓，在樓宇的儲藏區發現了一個藍色塑膠容器，裡面的東西已經腐爛，爬滿了蛆蟲。岡薩雷斯最初告訴警方，她5月15日幫梅默搬到了尤里卡，之後就再也沒見過她。

精華 FAQ

  • 法院在陪審團4月認定她犯下二級謀殺罪後，正式判處31年至終身監禁。檢方形容這是近年最駭人聽聞的案件之一。

  • 檢方指岡薩雷斯懷疑梅默從公寓偷東西，並多次施壓要求她搬走。當勸說與驅逐都未奏效後，她選擇以暴力方式解決問題。

  • 案發時第三名室友聽到浴室傳出長時間鋸木聲，還聞到金屬味、醋味與漂白劑味，之後警方在儲藏區找到腐爛且生蛆的藍色塑膠容器。

舊金山 室友

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