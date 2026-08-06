ICE擴大電子監控灣區移民 無犯罪紀錄也戴電子腳鐐

ICE近月擴大使用電子腳鐐及SmartLINK等電子監控措施，管理等待移民案件審理的外籍人士。（AI生成圖片）

聯邦移民 暨海關執法局（ICE ）近期持續擴大電子監控措施，愈來愈多正在等待移民案件審理的灣區 移民，被要求配戴電子腳鐐或使用手機應用程式SmartLINK接受定位及定期報到。

多位灣區移民律師表示，近幾個月明顯感受到ICE提高電子監控的使用頻率，不少沒有犯罪紀錄、且一直配合移民程序的當事人，也被納入監控，引發法律界及移民權益團體關注。

華人移民律師鄭奇峰表示，ICE目前主要透過「拘留替代方案」管理未被羈押、但仍須完成移民程序的外籍人士。當事人必須接受不同程度的電子監督，包括配戴電子腳鐐、腕戴式監控設備，或下載SmartLINK手機程式，依照要求完成定位、人臉辨識、自拍及線上報到等程序。

ICE最新統計，截至7月底，舊金山轄區共有2萬804名移民接受移民管理，其中1萬6765人使用SmartLINK手機程式，3624人配戴GPS電子腳鐐，另有415人配戴腕戴式電子設備。

另一位華人移民律師Jack Lin也指出，電子監控雖然不像拘留中心限制人身自由，但對許多移民而言，仍對生活及心理造成不小壓力。部分當事人因擔心外界誤解，不敢穿著容易露出腳踝的衣物，也有人因配戴電子腳鐐，在求職或工作場合遭到異樣眼光，甚至被誤認涉及刑事案件。

律師提醒，目前仍在移民程序中的民眾，如接獲ICE要求加入ATD計畫、下載SmartLINK或配戴電子監控設備，應依規定配合辦理，並盡快諮詢移民律師，了解自身權利及義務。