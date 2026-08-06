我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慈濟遭狠詐3000萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

ICE機場抓人 航空公司拒配合：先拿法官搜查令

ICE擴大電子監控灣區移民 無犯罪紀錄也戴電子腳鐐

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ICE近月擴大使用電子腳鐐及SmartLINK等電子監控措施，管理等待移民案件審...
ICE近月擴大使用電子腳鐐及SmartLINK等電子監控措施，管理等待移民案件審理的外籍人士。（AI生成圖片）

聯邦移民暨海關執法局（ICE）近期持續擴大電子監控措施，愈來愈多正在等待移民案件審理的灣區移民，被要求配戴電子腳鐐或使用手機應用程式SmartLINK接受定位及定期報到。

多位灣區移民律師表示，近幾個月明顯感受到ICE提高電子監控的使用頻率，不少沒有犯罪紀錄、且一直配合移民程序的當事人，也被納入監控，引發法律界及移民權益團體關注。

華人移民律師鄭奇峰表示，ICE目前主要透過「拘留替代方案」管理未被羈押、但仍須完成移民程序的外籍人士。當事人必須接受不同程度的電子監督，包括配戴電子腳鐐、腕戴式監控設備，或下載SmartLINK手機程式，依照要求完成定位、人臉辨識、自拍及線上報到等程序。

ICE最新統計，截至7月底，舊金山轄區共有2萬804名移民接受移民管理，其中1萬6765人使用SmartLINK手機程式，3624人配戴GPS電子腳鐐，另有415人配戴腕戴式電子設備。

另一位華人移民律師Jack Lin也指出，電子監控雖然不像拘留中心限制人身自由，但對許多移民而言，仍對生活及心理造成不小壓力。部分當事人因擔心外界誤解，不敢穿著容易露出腳踝的衣物，也有人因配戴電子腳鐐，在求職或工作場合遭到異樣眼光，甚至被誤認涉及刑事案件。

律師提醒，目前仍在移民程序中的民眾，如接獲ICE要求加入ATD計畫、下載SmartLINK或配戴電子監控設備，應依規定配合辦理，並盡快諮詢移民律師，了解自身權利及義務。

精華 FAQ

  • ICE要求部分未被羈押、但仍在移民程序中的人配戴GPS電子腳鐐、腕戴式設備，或下載SmartLINK手機程式，依指示完成定位、自拍、人臉辨識與線上報到。

  • 因為不少當事人沒有犯罪紀錄，且一直配合移民程序，卻仍被納入監控。律師認為這不僅增加生活壓力，也可能造成外界誤解與求職上的歧視。

  • 截至7月底，舊金山轄區共有2萬804名移民接受管理，其中1萬6765人使用SmartLINK，3624人配戴GPS電子腳鐐，另有415人配戴腕戴式電子設備。

灣區 移民 ICE

上一則

11月地方選舉升溫 從市政改革到Muni經費 選民將面臨多項重大抉擇

下一則

社區反彈 聖荷西1學區暫緩與反墮胎醫療機構合作

延伸閱讀

ICE突擊舊金山國際機場 至少11灣區居民被拘留

ICE突擊舊金山國際機場 至少11灣區居民被拘留

獨／持C8卡華男紐約長島出席小庭被ICE抓捕 社區居民連署籲放

獨／持C8卡華男紐約長島出席小庭被ICE抓捕 社區居民連署籲放
ICE突襲美國機場 頻有旅客被捕 這類人需特別注意

ICE突襲美國機場 頻有旅客被捕 這類人需特別注意
ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點
ICE擴權濫權 造就法治特區

ICE擴權濫權 造就法治特區

熱門新聞

夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家