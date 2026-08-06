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北加秋季野火風險高 PG&E籲居民及早備災

記者王子涵／舊金山報導
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北加州至9月的重大野火風險預計高於正常值，PG&E呼籲民眾及早做好停電、撤離及備...
北加州至9月的重大野火風險預計高於正常值，PG&E呼籲民眾及早做好停電、撤離及備用電力規畫。（PG&E官網）

加州進入野火高風險期，太平洋瓦電（PG&E）近期在北加瓦卡維爾（Vacaville）緊急運作中心舉辦野火安全與防災多元族裔媒體座談會，指出北加州至9月的重大野火風險預計高於正常值，呼籲民眾及早做好停電、撤離及備用電力規畫。長者、身心障礙者、英語能力有限者及有醫療設備需求的家庭，更應預先登記可用資源。

太平洋瓦電氣象與火災科學資深總監史川菲爾（Scott Strenfel）表示，野火威脅在夏末至秋季是高峰期。炎熱乾燥的夏季會使地表植被與枯枝落葉水分降至最低，隨後若出現強風，野火便更容易迅速延燒。

加州消防廳（Cal Fire）統計，截至7月9日，全州今年已發生3215起野火，延燒8萬5665畝；起火數低於近五年同期平均，但延燒面積略高於平均值。史川菲爾說，即使今年秋冬可能出現強聖嬰現象、帶來較多降雨，也不能保證各地雨量足以降低風險，因此仍須做好準備。

太平洋瓦電為降低輸電線在強風或樹木碰觸下引燃野火的機會，近年強化線路安全設定，部分電路遇到異物接觸時，可在十分之一秒內自動斷電；目前該措施已涵蓋高火險地區逾4萬7000哩電線。公司每年也檢查超過10萬哩架空線路，修剪或移除逾100萬棵可能造成停電或火災的樹木，並在全州設置逾1600座氣象站及700多部野火偵測攝影機。

客戶緊急規畫與營運資深經理史密斯（Tom Smith）表示，若天候情況極端，太平洋瓦電仍可能啟動公共安全停電（PSPS），但這是最後手段。

太平洋瓦電估計，580萬名客戶中逾8成有不同程度的生活與功能需求，包括長者、身心障礙者、有幼童家庭、英語能力有限者、仰賴公共交通者，以及需使用氧氣機或睡眠呼吸器等醫療設備的民眾。所有客戶可登記電話或電郵停電通知；加入醫療基準計畫（Medical Baseline Program）者，在醫師核可後，可獲額外通知、電費折扣、備用電力協助及醫療設備用電補助。

未符合醫療基準資格者，也可自行申報為較易受影響客戶，取得較早的停電通知與電池、折扣等資源。史密斯提醒，發電機必須在室外使用，切勿放在室內，以免一氧化碳中毒；如已購置發電機，應詢問太平洋瓦電的安全轉接及補助方案，避免電力回送電網，危及搶修人員。

停電期間，居民可撥打211取得24小時、多語言協助；規畫防災服務不需申報移民身分。211 California執行長希區考克（Alana Hitchcock）形容，211如同「除了警消與醫療緊急狀況以外，其他生活協助的911」。

精華 FAQ

  • 因為加州已進入野火高風險期，夏末到秋季又是火勢最容易迅速擴大的時段，北加州至9月的重大野火風險預估高於正常值，因此公司呼籲民眾及早規畫停電、撤離與備用電力。

  • PG&E已強化線路安全設定，部分電路遇異物接觸可在0.1秒內自動斷電，並在高火險地區涵蓋逾4萬7000哩電線，同時持續檢查架空線路、修剪樹木，並設置氣象站與偵測攝影機。

  • 長者、身心障礙者、英語能力有限者及需要醫療設備的家庭，可先登記停電通知、申請Medical Baseline Program，獲得額外通知、折扣與電力協助；停電時也可撥打211取得24小時多語服務。

加州 北加 野火

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