「你並不孤單」 紀錄片「無聲之戰」陪伴精神疾病家庭
「每次回顧這些經歷，都像重新撕開傷口。」美國華裔精神健康聯盟（MHACC）創辦人兼行政總監彭一玲接受專訪時說。在「無聲之戰」（Silent War）中，她完整公開家庭一路走來的傷痛與掙扎，也是女兒首次面對鏡頭分享自己的故事。她希望透過一家人的經歷，讓更多正在面對精神疾病挑戰的家庭知道：「你並不孤單。」
「無聲之戰」日前於舊金山公共圖書館舉行加州首映，由獨立製片人常昌富教授歷時五年拍攝，聚焦精神疾病、文化汙名與家庭支持。片中三個受訪家庭公開過去鮮少對外提及的人生故事，希望鼓勵更多面臨相似困境的人勇敢尋求協助。
彭一玲一家也是片中受訪家庭之一。她表示，過去曾分享家人經歷精神疾病及投入心理健康倡議的原因，但直到「無聲之戰」才首次透過鏡頭完整公開家庭一路走來的歷程，包括失去親人、面對汙名，以及走向理解與希望。「說實話，這並不容易。」她坦言，但如果自己的故事能讓一個人重燃希望，或讓一個家庭少走一些彎路，一切都值得。
投入心理健康倡議十多年，彭一玲陪伴許多患者及家屬，「原來我並不孤單」本身就是一種療癒。「堅強，不是上戰場拚刀拚槍；能夠開口向人求助，這才是真正很難的堅強。」她希望更多人願意分享自己的故事，也鼓勵仍在沉默中的家庭勇敢求助。
彭一玲表示，許多亞裔心理困擾始於青少年時期。她提到，NVIDIA執行長黃仁勳曾說：「如果你是亞裔父母養大的，你這一輩子都需要心理治療。」她認為，這句幽默反映不少亞裔家庭長期存在的教育壓力。她也想對年輕人說：「不要把自己建立在成績、外表或父母期待上，而要看見自己作為一個人的獨特價值。」
影片最後，受訪家庭面對鏡頭說出平時不擅向孩子說的「我愛你」和「我以你為榮」。放映結束後，一對夫婦紅著眼眶說：「真希望我們幾年前就能看到這部電影，它讓我們明白，在黑暗中前進時，我們並不孤單。」這句話，也讓她更加相信這部紀錄片的意義。
談起女兒，彭一玲說：「人生不是一場只顧著趕路的比賽。」她希望女兒在人生旅途中，能夠專注於當下，珍惜陪伴自己的人；無論未來走到哪裡、選擇什麼樣的人生，「媽媽都會永遠愛妳、支持妳。」
「無聲之戰」正規畫全美巡迴放映，歡迎學校、醫療機構、社區及非營利組織合作舉辦放映與映後座談，相關資訊將公布於官方網站。彭一玲說，「無聲之戰」不僅是一部紀錄片，更是一項公共教育工程：「每一次放映，都有可能幫助一個家庭打破沉默，改變一個人的命運，甚至拯救生命。」
她表示雖然重提往事像重新撕開傷口，但若能讓1個人重燃希望、讓1個家庭少走彎路，一切都值得。她希望用自身經歷提醒正在受困的家庭，面對精神疾病不必獨自承受。 影片聚焦精神疾病、文化汙名與家庭支持，透過3個受訪家庭的故事，鼓勵觀眾勇敢尋求協助。核心訊息是打破沉默、接納脆弱，並讓更多人知道自己在困境中並不孤單。 「無聲之戰」正規畫全美巡迴放映，並歡迎學校、醫療機構、社區及非營利組織合作舉辦映後座談。彭一玲認為每一次放映都可能幫助1個家庭打破沉默，甚至拯救生命。
精華 FAQ
她表示雖然重提往事像重新撕開傷口，但若能讓1個人重燃希望、讓1個家庭少走彎路，一切都值得。她希望用自身經歷提醒正在受困的家庭，面對精神疾病不必獨自承受。
影片聚焦精神疾病、文化汙名與家庭支持，透過3個受訪家庭的故事，鼓勵觀眾勇敢尋求協助。核心訊息是打破沉默、接納脆弱，並讓更多人知道自己在困境中並不孤單。
「無聲之戰」正規畫全美巡迴放映，並歡迎學校、醫療機構、社區及非營利組織合作舉辦映後座談。彭一玲認為每一次放映都可能幫助1個家庭打破沉默，甚至拯救生命。
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