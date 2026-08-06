陳智權「永恆花園」系列鈦金藝術品 展現台灣創造力
日前在舊金山亞洲藝術博物館舉辦的「品牌台灣」文化交流活動中，珠寶藝術家陳智權（AKA Chen），帶來歷時30多年創作的「永恆花園」系列純鈦藝術作品。他以獨創的鈦金工藝融合珠寶、雕塑、繪畫與東方美學，讓世界看見來自台灣的藝術創造力。
陳智權早年接受完整的西方珠寶設計訓練，熟悉鑽石切割與傳統珠寶工藝。隨著深入學習，他覺得，不應只是循著既有規矩、複製前人的成果。真正的創作，應該建立屬於自己的文化語言。
為了尋找答案，他多次走訪斯里蘭卡、印度、緬甸等寶石礦區，看見寶石從地底被開採，最終成為精品櫥窗裡的奢侈品，也看見礦工終日勞動卻依然貧困。這段經歷，讓他重新思考珠寶存在的價值。
「藝術不能只是建立在昂貴的材質上，更應承載文化與思想。」因此，他放棄熟悉的黃金與白金，投入當時幾乎無人涉足的純鈦創作，以30多年時間，走出一條屬於自己的藝術道路。
一路陪伴創作的妻子楊秀惠表示，每件作品都需經過手工雕塑、真空鑄造、1600度高溫成形，再於顯微鏡下反覆修整。即使3D列印技術日益成熟，也無法取代藝術家的雙手。「作品珍貴的，不只是工藝，還有藝術家願意花數十年，只專注做好一件事。」
「永恆花園」系列作品的靈感來自台灣土地上最平凡的花草。牽牛花、鳶尾花、枝葉、蝴蝶、蜻蜓等自然景物，在他眼中都是生命的隱喻。
陳智權說，牽牛花清晨盛開、傍晚凋謝；枝條因四季留下紋理；蝴蝶停留片刻，又飛向遠方。生命雖然短暫，卻因此更加珍貴。他希望透過純鈦，將這些稍縱即逝的美，凝結成可以跨越時間的永恆藝術。
此次他隨台灣前文建會主委陳郁秀推廣「品牌台灣」，陳智權表示，自己的創作歷程，其實也是台灣一路走來的縮影。台灣沒有豐富的天然礦藏，也沒有悠久的珠寶工藝傳統，但正因如此，更懂得依靠創新，在有限資源中創造無限可能。
三十多年來，他在東方哲學與當代藝術之間，建立屬於自己的純鈦藝術語言，也讓世界透過作品，看見台灣文化的深度與創造力。
他放棄黃金與白金，改以當時少人投入的純鈦創作，並結合手工雕塑、真空鑄造與高溫成形等工藝，展現獨特的藝術路線。 靈感來自台灣土地上的牽牛花、鳶尾花、枝葉、蝴蝶與蜻蜓等自然景物，象徵生命短暫卻珍貴，希望以純鈦凝結稍縱即逝的美。 文章指出，他在沒有豐富礦藏與珠寶傳統的環境下，仍以創新建立屬於自己的文化語言，反映台灣善用有限資源、開創無限可能的精神。
精華 FAQ
他放棄黃金與白金，改以當時少人投入的純鈦創作，並結合手工雕塑、真空鑄造與高溫成形等工藝，展現獨特的藝術路線。
靈感來自台灣土地上的牽牛花、鳶尾花、枝葉、蝴蝶與蜻蜓等自然景物，象徵生命短暫卻珍貴，希望以純鈦凝結稍縱即逝的美。
文章指出，他在沒有豐富礦藏與珠寶傳統的環境下，仍以創新建立屬於自己的文化語言，反映台灣善用有限資源、開創無限可能的精神。
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