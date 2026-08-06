我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慈濟遭狠詐3000萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

ICE機場抓人 航空公司拒配合：先拿法官搜查令

密爾比達社區致敬警消 贈感謝牌匾

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
密爾比達舉辦守望相助夜活動。（受訪者提供）
密爾比達舉辦守望相助夜活動。（受訪者提供）

密爾比達守望相助夜（National Night Out）4日晚間舉行，居民與警察、消防人員齊聚一堂，透過輕鬆的鄰里聚會增進彼此認識，強化社區安全。

今年由前密爾比達聯合學區委員李建源（Gwan Alisantosa）主辦的社區活動，除延續多年傳統外，也因適逢美國建國250周年，特別向警察局及消防局頒贈感謝牌匾，感謝第一線人員長期守護社區。

活動吸引數十位居民參與，密爾比達警察局長埃南德斯(Jared Hernandez)、消防局長舒諾維（Jason Schoonover）均親自到場，與居民互動交流。兩人也代表警察局及消防局接受社區致贈的紀念牌匾。

其中，一面牌匾頒贈給警察局長埃南德斯，表彰其對公共安全的貢獻，並以「Thank you for a job well done」向他致意。

李建源表示，守望相助夜最大的目的，是讓鄰居從陌生人變成熟悉的朋友，也讓居民認識服務社區的警察與消防人員，在真正需要幫助時，彼此能建立信任與合作。

他表示，守望相助夜是全美每年舉辦的重要社區活動，希望透過居民走出家門、彼此交流，提升社區凝聚力，也讓警民關係更加密切。

當晚也有多位地方民選官員及社區人士到場支持，包括密爾比達市議員Hon Lien、William Lam，以及密爾比達市議員候選人Bill Chuan，共同與居民交流，展現對社區守望工作的支持。

警察局回贈感謝狀給主辦人李建源(右)。（受訪者提供）
警察局回贈感謝狀給主辦人李建源(右)。（受訪者提供）

密爾比達守望相助夜鄰居們一起分享美食。（受訪者提供）
密爾比達守望相助夜鄰居們一起分享美食。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 活動希望透過鄰里聚會，讓居民從陌生人成為熟悉朋友，同時認識警察與消防人員，建立平時互信與合作關係，以便在真正需要協助時能更有效守護社區安全。

  • 因適逢美國建國250周年，主辦方特別向密爾比達警察局與消防局致意，感謝第一線人員長期守護社區，並以牌匾表彰他們對公共安全的持續貢獻。

  • 密爾比達警察局長Jared Hernandez、消防局長Jason Schoonover都親自到場接受牌匾並與居民互動，另外還有市議員Hon Lien、William Lam及候選人Bill Chuan到場支持。

密爾比達

上一則

11月地方選舉升溫 從市政改革到Muni經費 選民將面臨多項重大抉擇

下一則

社區反彈 聖荷西1學區暫緩與反墮胎醫療機構合作

延伸閱讀

密爾比達守望相助夜 警民共建安全社區 讓鄰居從陌生人變朋友

密爾比達守望相助夜 警民共建安全社區 讓鄰居從陌生人變朋友
灣區多地舉辦「守望相助夜」　攜手打造安全社區

灣區多地舉辦「守望相助夜」　攜手打造安全社區
沙加緬度8月4日「全國守夜」 警民共造更安全社區

沙加緬度8月4日「全國守夜」 警民共造更安全社區
警犬、特警演練 華人社區守望活動8/4登場

警犬、特警演練 華人社區守望活動8/4登場
紐約各區警分局警民同樂日、打擊犯罪夜 華人共襄盛舉

紐約各區警分局警民同樂日、打擊犯罪夜 華人共襄盛舉

熱門新聞

夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家