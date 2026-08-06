密爾比達社區致敬警消 贈感謝牌匾
密爾比達守望相助夜（National Night Out）4日晚間舉行，居民與警察、消防人員齊聚一堂，透過輕鬆的鄰里聚會增進彼此認識，強化社區安全。
今年由前密爾比達聯合學區委員李建源（Gwan Alisantosa）主辦的社區活動，除延續多年傳統外，也因適逢美國建國250周年，特別向警察局及消防局頒贈感謝牌匾，感謝第一線人員長期守護社區。
活動吸引數十位居民參與，密爾比達警察局長埃南德斯(Jared Hernandez)、消防局長舒諾維（Jason Schoonover）均親自到場，與居民互動交流。兩人也代表警察局及消防局接受社區致贈的紀念牌匾。
其中，一面牌匾頒贈給警察局長埃南德斯，表彰其對公共安全的貢獻，並以「Thank you for a job well done」向他致意。
李建源表示，守望相助夜最大的目的，是讓鄰居從陌生人變成熟悉的朋友，也讓居民認識服務社區的警察與消防人員，在真正需要幫助時，彼此能建立信任與合作。
他表示，守望相助夜是全美每年舉辦的重要社區活動，希望透過居民走出家門、彼此交流，提升社區凝聚力，也讓警民關係更加密切。
當晚也有多位地方民選官員及社區人士到場支持，包括密爾比達市議員Hon Lien、William Lam，以及密爾比達市議員候選人Bill Chuan，共同與居民交流，展現對社區守望工作的支持。
活動希望透過鄰里聚會，讓居民從陌生人成為熟悉朋友，同時認識警察與消防人員，建立平時互信與合作關係，以便在真正需要協助時能更有效守護社區安全。 因適逢美國建國250周年，主辦方特別向密爾比達警察局與消防局致意，感謝第一線人員長期守護社區，並以牌匾表彰他們對公共安全的持續貢獻。 密爾比達警察局長Jared Hernandez、消防局長Jason Schoonover都親自到場接受牌匾並與居民互動，另外還有市議員Hon Lien、William Lam及候選人Bill Chuan到場支持。
精華 FAQ
活動希望透過鄰里聚會，讓居民從陌生人成為熟悉朋友，同時認識警察與消防人員，建立平時互信與合作關係，以便在真正需要協助時能更有效守護社區安全。
因適逢美國建國250周年，主辦方特別向密爾比達警察局與消防局致意，感謝第一線人員長期守護社區，並以牌匾表彰他們對公共安全的持續貢獻。
密爾比達警察局長Jared Hernandez、消防局長Jason Schoonover都親自到場接受牌匾並與居民互動，另外還有市議員Hon Lien、William Lam及候選人Bill Chuan到場支持。
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