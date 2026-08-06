密爾比達社區致敬警消 贈感謝牌匾

密爾比達舉辦守望相助夜活動。（受訪者提供）

密爾比達 守望相助夜（National Night Out）4日晚間舉行，居民與警察、消防人員齊聚一堂，透過輕鬆的鄰里聚會增進彼此認識，強化社區安全。

今年由前密爾比達聯合學區委員李建源（Gwan Alisantosa）主辦的社區活動，除延續多年傳統外，也因適逢美國建國250周年，特別向警察局及消防局頒贈感謝牌匾，感謝第一線人員長期守護社區。

活動吸引數十位居民參與，密爾比達警察局長埃南德斯(Jared Hernandez)、消防局長舒諾維（Jason Schoonover）均親自到場，與居民互動交流。兩人也代表警察局及消防局接受社區致贈的紀念牌匾。

其中，一面牌匾頒贈給警察局長埃南德斯，表彰其對公共安全的貢獻，並以「Thank you for a job well done」向他致意。

李建源表示，守望相助夜最大的目的，是讓鄰居從陌生人變成熟悉的朋友，也讓居民認識服務社區的警察與消防人員，在真正需要幫助時，彼此能建立信任與合作。

他表示，守望相助夜是全美每年舉辦的重要社區活動，希望透過居民走出家門、彼此交流，提升社區凝聚力，也讓警民關係更加密切。

當晚也有多位地方民選官員及社區人士到場支持，包括密爾比達市議員Hon Lien、William Lam，以及密爾比達市議員候選人Bill Chuan，共同與居民交流，展現對社區守望工作的支持。

警察局回贈感謝狀給主辦人李建源(右)。（受訪者提供）

密爾比達守望相助夜鄰居們一起分享美食。（受訪者提供）