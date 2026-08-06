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社區反彈 聖荷西1學區暫緩與反墮胎醫療機構合作

記者龔玥／聖荷西報導
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東聖荷西學區擬合作的機構受質疑，也引發社區爭議。（Alum Rock聯合學區官網...
東聖荷西學區擬合作的機構受質疑，也引發社區爭議。（Alum Rock聯合學區官網）

聖荷西Alum Rock聯合學區原計畫與一家因反墮胎立場及法律爭議備受質疑的醫療機構合作，為六年級學生提供健康人際關係課程，但在社區反對聲浪下，學區董事會4日決定暫緩表決，延後批准這項為期兩年的合作合約。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)报導，董事會當天以三比二通過延後審議，希望先進一步了解合作單位RealOptions Obria的背景，再決定是否合作；董事則認為應將議題公開討論，並聽取社區意見。

根據提案內容，RealOptions Obria原將協助六年級學生學習建立健康人際關係及培養品格教育相關能力。然而，RealOptions在北加州經營多家危機懷孕中心（Crisis Pregnancy Centers），長期反對墮胎，也因涉嫌散布有關「墮胎藥逆轉療法」（abortion pill reversal）的不實與誤導性資訊，於2023年遭加州司法廳提起訴訟。該案目前仍在審理中，尚未有最終判決。

學區委員會原本打算將該合約列入「共識議程」（Consent Calendar），也就是不經個別討論、一次表決多項行政事項。不過此案具有高度爭議，應單獨提出公開討論，而非在未充分說明下逕行通過。

多位來自美國大學婦女協會聖荷西分會的代表也到場表達反對意見。不少社區人士也質疑，學區為何選擇與RealOptions合作，而非委託當地已有豐富經驗的非營利組織。

目前學區尚未公布何時重新審議這項合約。不過，隨著合作對象背景及課程內容持續受到家長與社區關注，學區未來是否維持與RealOptions合作，預料仍將引發進一步討論。

精華 FAQ

  • 學區原計畫與RealOptions Obria合作，為6年級學生提供健康人際關係與品格教育相關課程，合作期為2年，原本還打算直接列入共識議程表決。

  • 因社區與多位出席者質疑該機構的反墮胎立場、法律爭議及課程適切性，董事會以3比2同意延後審議，希望先了解背景並公開討論。

  • 該機構在北加州經營多家危機懷孕中心，長期反對墮胎，並因涉嫌散布「墮胎藥逆轉療法」的不實或誤導資訊，於2023年遭加州司法廳提告，案件仍在審理中。

聖荷西 墮胎 學區

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