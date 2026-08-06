史丹福魚研究 揭生物老化非漸進過程 而是如階梯般衰退

史丹福教授布魯內特是名滿國際的傑出科學家。(web.stanford.edu)

史丹福大學 透過對一種小魚的研究發現：老化可能並非是緩慢持續的衰退，而是階段性的斷崖式下跌，而且從魚隻的行為可以預測其壽命。

聖荷西信使報報導，史丹福的研究人員發現，鱂魚（killifish）行為的變化可以預測其壽命，為老化生物學提供了新的線索。鱂魚的壽命只有四到八個月，對牠的研究揭示了衰老可能以不同的生物階段展開，而不是緩慢、持續的衰退。這一發現可能有助於科學家更了解人類能如何更好地老去。

「即使到了中年，牠們的行為也足以預測牠們的壽命長短，」史丹福教授布魯內特（Anne Brunet）說，夜間處於不活躍狀態（類似睡眠）時間較長的魚通常壽命較長，而白天活動較少（相當於人類的長午睡）的魚壽命則往往較短。

研究人員還發現，壽命較長的魚活動量較大，並且保持著更規律的日常活動模式。壽命較短的魚則更早出現活動量下降和晝夜節律紊亂的情況。這些行為與壽命有關，但並不能證明睡眠或游泳時間越長，魚的壽命就越長。

研究人員利用機器學習技術創建了一個行為時鐘，可以根據魚的日常活動模式來估算其生物年齡。在測試中，模型預測魚的年齡誤差約為12天，即使是對那些數據未用於建立模型的魚進行測試，預測結果仍準確。同樣的行為模式也使研究人員能夠區分哪些魚在進入青年期後壽命相對較長，哪些魚壽命相對較短。

布魯內特說，最令人驚訝的發現是，魚似乎會隨著年齡的增長經歷不同的行為階段。「這表明老化可能不是一個漸進的過程，而更像是一個階梯式的過程，」她說。

研究人員發現，魚在進入下一個老化階段之前，會經歷一段相對穩定的行為狀態。這些轉變以游泳活動、運動模式和睡眠等行為的協調變化為標誌，不同魚隻的轉變時間也各不相同。布魯內特表示，這些發現表明，可能存在一些關鍵時期，在此期間，飲食調整、藥物或針對老化相關基因的療法對壽命的影響最大。

布魯內特的實驗室多年來致力於利用非洲綠松石鱂魚建立老化模型。與需要數年才能完成壽命研究的小鼠不同，鱂魚的壽命只有幾個月，但牠們與壽命較長的人類有一些共同的特徵，包括適應性免疫系統。