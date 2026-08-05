去愛達荷培訓員工 士德頓In-N-Out經理遇死劫

來自灣區士德頓經理Ashley Garibay（左二）上周六在愛達荷一家新開的 In-N-Out 餐廳培訓員工時，不幸遇難。（取自GoFundMe網站）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 士德頓In-N-Out經理Ashley Garibay赴愛達荷培訓新員工，卻在槍擊案中喪生。

士德頓In-N-Out經理Ashley Garibay赴愛達荷培訓新員工，卻在槍擊案中喪生。 重點二： 槍手Chad Williams在Twin Falls餐廳開火，造成3死7傷後自殺身亡。

槍手Chad Williams在Twin Falls餐廳開火，造成3死7傷後自殺身亡。 重點三：家屬與友人發起悼念與募款，In-N-Out也對罹難者家屬表達哀悼。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在In-N-Out漢堡連鎖店位於愛達荷州（Idaho）新開業的餐廳發生的大規模槍擊 案中遇難的23歲經理加里貝（Ashley Garibay），據其家人透露是來自士德頓（Stockton），她前往愛達荷州是為了培訓新員工。

當局稱，加里貝於8月1日在位於Twin Falls市的這家餐廳工作時，一名槍手用步槍開火，造成她和另外兩人死亡，另有七人受傷。

加里貝的叔叔馬科斯（Marcos）於周一向KCRA電視台證實了她的死訊。他說，加里貝在士德頓的In-N-Out餐廳擔任經理，此次前往愛達荷州是為了幫助培訓新店的員工。

朋友們也在社交媒體上悼念加里貝，分享了這位來自北加州的女孩的照片和回憶。

加里貝的家人在GoFundMe上發起籌款活動，稱她是一位「深受愛戴的女兒、姐妹、阿姨，也是大家最好的朋友」。

「我美麗的天使Ashley在Twin Falls城的In-N-Out餐廳工作時離開了我們，」籌款帖中寫道，「她當時正在做她熱愛的工作。她的生命就這樣被奪走了，這是任何一位母親都不願接到的噩耗。她是一個多麼美好的靈魂啊。」

這家餐廳於7月24日開業，也就是襲擊發生前八天，是這家總部位於爾灣（Irvine）的公司在愛達荷州擴張計劃的一部分。

警方確認槍手為24歲的威廉士（Chad Williams），Twin Falls市警察局長希克斯（Matthew Hicks）表示，威廉士單獨作案，在向餐廳附近及周邊商業區的人開槍後，因自殺身亡。調查人員尚未確定其作案動機。

希克斯稱，一名休班的愛達荷州州警和一名持槍平民在襲擊過程中還擊，將威廉士從餐廳附近引開。警方認為他們的介入避免了更多人員傷亡。

加里貝的家人在周六晚上得知了她的死訊，她的父親此前在墨西哥（Mexico），已於周一返回士德頓。

「In-N-Out將與遇難者家屬一同哀悼，並為他們祈禱，幫助他們度過這段痛苦的時期，」斯奈德寫道。「我並非不曾經歷過失去親人的痛苦，但這真的太令人難以承受了。」