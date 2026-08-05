去愛達荷培訓員工 士德頓In-N-Out經理遇死劫
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舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在In-N-Out漢堡連鎖店位於愛達荷州（Idaho）新開業的餐廳發生的大規模槍擊案中遇難的23歲經理加里貝（Ashley Garibay），據其家人透露是來自士德頓（Stockton），她前往愛達荷州是為了培訓新員工。
當局稱，加里貝於8月1日在位於Twin Falls市的這家餐廳工作時，一名槍手用步槍開火，造成她和另外兩人死亡，另有七人受傷。
加里貝的叔叔馬科斯（Marcos）於周一向KCRA電視台證實了她的死訊。他說，加里貝在士德頓的In-N-Out餐廳擔任經理，此次前往愛達荷州是為了幫助培訓新店的員工。
朋友們也在社交媒體上悼念加里貝，分享了這位來自北加州的女孩的照片和回憶。
加里貝的家人在GoFundMe上發起籌款活動，稱她是一位「深受愛戴的女兒、姐妹、阿姨，也是大家最好的朋友」。
「我美麗的天使Ashley在Twin Falls城的In-N-Out餐廳工作時離開了我們，」籌款帖中寫道，「她當時正在做她熱愛的工作。她的生命就這樣被奪走了，這是任何一位母親都不願接到的噩耗。她是一個多麼美好的靈魂啊。」
這家餐廳於7月24日開業，也就是襲擊發生前八天，是這家總部位於爾灣（Irvine）的公司在愛達荷州擴張計劃的一部分。
警方確認槍手為24歲的威廉士（Chad Williams），Twin Falls市警察局長希克斯（Matthew Hicks）表示，威廉士單獨作案，在向餐廳附近及周邊商業區的人開槍後，因自殺身亡。調查人員尚未確定其作案動機。
希克斯稱，一名休班的愛達荷州州警和一名持槍平民在襲擊過程中還擊，將威廉士從餐廳附近引開。警方認為他們的介入避免了更多人員傷亡。
加里貝的家人在周六晚上得知了她的死訊，她的父親此前在墨西哥（Mexico），已於周一返回士德頓。
「In-N-Out將與遇難者家屬一同哀悼，並為他們祈禱，幫助他們度過這段痛苦的時期，」斯奈德寫道。「我並非不曾經歷過失去親人的痛苦，但這真的太令人難以承受了。」
她是士德頓In-N-Out餐廳的經理，受公司派往愛達荷州新開門市，協助培訓新員工，並在Twin Falls的餐廳現場工作時遇害。 警方表示，槍手Chad Williams以步槍在餐廳及周邊開火，造成Ashley Garibay與另外2人死亡、7人受傷，之後他在現場自殺身亡。 家屬在GoFundMe發起募款，形容她是深受愛戴的家人與朋友；In-N-Out則表示將與罹難者家屬同哀悼，並協助他們度過艱難時刻。
精華 FAQ
她是士德頓In-N-Out餐廳的經理，受公司派往愛達荷州新開門市，協助培訓新員工，並在Twin Falls的餐廳現場工作時遇害。
警方表示，槍手Chad Williams以步槍在餐廳及周邊開火，造成Ashley Garibay與另外2人死亡、7人受傷，之後他在現場自殺身亡。
家屬在GoFundMe發起募款，形容她是深受愛戴的家人與朋友；In-N-Out則表示將與罹難者家屬同哀悼，並協助他們度過艱難時刻。
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