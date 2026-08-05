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在聖塔克魯茲遇巨浪溺水獲救 男童不記得被救經過

編譯廖宜怡／綜合報導
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在聖塔克魯茲巨浪中溺水獲救的男童納沙尼爾表示，他不記得獲救經過，但感謝救生員救了...
在聖塔克魯茲巨浪中溺水獲救的男童納沙尼爾表示，他不記得獲救經過，但感謝救生員救了他。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：10歲男童在聖塔克魯茲海灘遭巨浪捲走後獲救。
  • 重點二：16歲救生員緊抱失去知覺男童，穿越多波巨浪返岸。
  • 重點三：救援影片爆紅全球，川普也有意邀請救生員受表揚。

一名男童近期在加州聖塔克魯茲（Santa Cruz）海灘遭巨浪捲入海中後，被一名少年救生員英勇救起，頓時成為佳話。不過，這名獲救男童表示，他已不記得被巨浪捲入海中後發生的事。

目擊者拍攝到的救援影片顯示，16歲的救生員威廉斯（Ryder Williams）當時緊緊抱住似乎已失去知覺的10歲男童納沙尼爾（Nathaniel Rai），在一波波巨浪中載浮載沉。

美聯社報導，納沙尼爾最近在父親拉伊（Sumit Rai）位於德州達拉斯的家中接受採訪時說：「我覺得，他可能抱得太緊，我身上都瘀青了。」

納沙尼爾7月25日和母親在聖塔克魯茲的西布萊特海灘（Seabright Beach）度假，在淺水區失去平衡被巨浪捲走。他表示，他接下來的記憶就是救生員已把他救上岸。

納沙尼爾說：「我告訴他，我很感激他救了我的命。」

威廉斯在救援後發出的聲明中回憶，當時波濤洶湧，救生圈無法套在納沙尼爾身上，他只好緊緊抱住納沙尼爾，此時納沙尼爾已失去知覺、全身癱軟。又經過多個巨浪後，兩人終於由另一名救生員協助回到沙灘上。

納沙尼爾看過影片後，和父親一樣，對巨浪的威力和所有參與救援的人的勇敢精神感到震驚。

拉伊說：「他當時離死亡只有兩秒鐘，再過幾秒，如果萊德（威廉斯）沒能抓住他，他就會被巨浪捲到離岸邊更遠的地方，根本就看不到他，更別說把他撈上來或救他了。」

這段救援影片傳遍了全世界，甚至引起了川普總統的注意，表示有意邀請威廉斯到白宮接受表揚。

精華 FAQ

  • 他是在加州聖塔克魯茲的西布萊特海灘度假時，於淺水區失去平衡後被巨浪捲入海中，當時與母親同行，情況十分危急。

  • 影片顯示，救生圈無法套住男童，救生員威廉斯只好緊緊抱住他，在多波巨浪中維持姿勢，最後再由另一名救生員協助回到沙灘。

  • 男童說自己幾乎不記得被救後的經過，只知道已被救上岸，並向救生員表達感謝；其父親則稱若再晚幾秒，孩子可能就會被捲離岸邊。

克魯茲 加州 德州

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