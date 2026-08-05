聯邦糧食補助新規上路 聖荷西慈善機構排隊領食物人潮大增

位於聖荷西的Hunger at Home表示，今年以來求助人數增加約30%。（記者龔玥╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖荷西多家食物銀行因新規與景氣放緩，領食人潮明顯暴增。

聖荷西多家食物銀行因新規與景氣放緩，領食人潮明顯暴增。 重點二： 瑪莎廚房每周服務人數自6月起由150增至300人，幾乎翻倍。

瑪莎廚房每周服務人數自6月起由150增至300人，幾乎翻倍。 重點三：CalFresh工作要求擴大，估逾5萬名聖塔克拉拉縣居民恐失補助。

受到通貨膨脹、聯邦糧食補助新規上路，以及經濟放緩等多重因素影響，聖荷西 多家提供免費食物的非營利機構近期求助人數大幅增加，不少食物發放站排起長龍，部分機構服務人數甚至比今年6月前增加近三倍。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，提供熱食及每周食物發放服務的非營利組織瑪莎廚房(Martha's Kitchen)自6月以來，每周服務人數已由約150人增加至300人，幾乎翻倍成長。另一家致力於改善糧食不安全問題的機構「飢餓之家」(Hunger at Home)則表示，今年以來求助人數增加約30%，目前每周向300至350個家庭、約1200至1400人提供新鮮蔬果。

「飢餓之家」表示，機構最近才達成一年內發放100萬磅食物的里程碑，但面對愈來愈多有需要的居民，他心情相當複雜。

「飢餓之家」指出，除了原本的服務對象外，近期前來領取食物的人出現不少新面孔，包括仍有工作的居民，以及愈來愈多長者。目前約六成受助者為年長者。

為了因應增加的人潮，該機構自6月起增設多條免下車drive-thru領取路線，希望縮短民眾等候時間。不少受助民眾表示，聯邦福利政策改變是他們不得不尋求食物援助的重要原因。

今年6月起，加州CalFresh計畫的工作要求正式擴大，適用年齡由原本18歲至54歲，提高至18歲至64歲。包括遊民、退伍軍人及寄養體系離開者等過去享有豁免資格的族群，如今也必須每月工作80小時，才能維持補助資格。

根據聖塔克拉拉縣資料，去年全縣共有超過13.2萬人領取CalFresh福利。隨著聯邦去年通過的H.R.1預演算法案生效，預計約有5萬多名居民將因新工作要求而失去糧食補助資格。該法案未來將削減全美約1870億美元糧食券支出，創下該計畫歷來最大幅度的削減。

織瑪莎廚房營運經理加西亞(Trish Garcia)表示，自6月以來，由於求助人數激增，機構不得不延長食物發放時間，目前排隊人數甚至已是疫情期間的兩到三倍。

她認為，除了福利縮減外，申請及重新認證CalFresh的程式愈來愈複雜，也是更多人轉向慈善機構的重要原因。