聯邦糧食補助新規上路 聖荷西慈善機構排隊領食物人潮大增
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受到通貨膨脹、聯邦糧食補助新規上路，以及經濟放緩等多重因素影響，聖荷西多家提供免費食物的非營利機構近期求助人數大幅增加，不少食物發放站排起長龍，部分機構服務人數甚至比今年6月前增加近三倍。
聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，提供熱食及每周食物發放服務的非營利組織瑪莎廚房(Martha's Kitchen)自6月以來，每周服務人數已由約150人增加至300人，幾乎翻倍成長。另一家致力於改善糧食不安全問題的機構「飢餓之家」(Hunger at Home)則表示，今年以來求助人數增加約30%，目前每周向300至350個家庭、約1200至1400人提供新鮮蔬果。
「飢餓之家」表示，機構最近才達成一年內發放100萬磅食物的里程碑，但面對愈來愈多有需要的居民，他心情相當複雜。
「飢餓之家」指出，除了原本的服務對象外，近期前來領取食物的人出現不少新面孔，包括仍有工作的居民，以及愈來愈多長者。目前約六成受助者為年長者。
為了因應增加的人潮，該機構自6月起增設多條免下車drive-thru領取路線，希望縮短民眾等候時間。不少受助民眾表示，聯邦福利政策改變是他們不得不尋求食物援助的重要原因。
今年6月起，加州CalFresh計畫的工作要求正式擴大，適用年齡由原本18歲至54歲，提高至18歲至64歲。包括遊民、退伍軍人及寄養體系離開者等過去享有豁免資格的族群，如今也必須每月工作80小時，才能維持補助資格。
根據聖塔克拉拉縣資料，去年全縣共有超過13.2萬人領取CalFresh福利。隨著聯邦去年通過的H.R.1預演算法案生效，預計約有5萬多名居民將因新工作要求而失去糧食補助資格。該法案未來將削減全美約1870億美元糧食券支出，創下該計畫歷來最大幅度的削減。
織瑪莎廚房營運經理加西亞(Trish Garcia)表示，自6月以來，由於求助人數激增，機構不得不延長食物發放時間，目前排隊人數甚至已是疫情期間的兩到三倍。
她認為，除了福利縮減外，申請及重新認證CalFresh的程式愈來愈複雜，也是更多人轉向慈善機構的重要原因。
主要原因包括通貨膨脹、聯邦糧食補助新規上路，以及經濟放緩，讓更多原本有工作或領補助者也開始尋求免費食物援助。 瑪莎廚房自6月以來每周服務人數從約150人增至300人；飢餓之家則表示，今年求助人數增加約30%，每周服務約1200至1400人。 新規將工作要求年齡擴大到18歲至64歲，部分遊民、退伍軍人與離開寄養體系者也須每月工作80小時，聖塔克拉拉縣估逾5萬人恐失去補助。
精華 FAQ
主要原因包括通貨膨脹、聯邦糧食補助新規上路，以及經濟放緩，讓更多原本有工作或領補助者也開始尋求免費食物援助。
瑪莎廚房自6月以來每周服務人數從約150人增至300人；飢餓之家則表示，今年求助人數增加約30%，每周服務約1200至1400人。
新規將工作要求年齡擴大到18歲至64歲，部分遊民、退伍軍人與離開寄養體系者也須每月工作80小時，聖塔克拉拉縣估逾5萬人恐失去補助。
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