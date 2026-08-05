晶片設計動輒耗時數月 台灣新創利用AI縮短模擬流程

煊程科技的業務經理辜凡瑄（左）與財務經理Judy（右）赴矽谷參加TREE Program。（記者王湘涵╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 煊程科技以AI整合多物理模擬，加速晶片與封裝設計驗證。

煊程科技以AI整合多物理模擬，加速晶片與封裝設計驗證。 重點二： 平台可同步分析散熱、電性與結構，減少工程師切換工具。

平台可同步分析散熱、電性與結構，減少工程師切換工具。 重點三：赴美後調整策略鎖定IC設計端，已接觸多家潛在客戶。

隨著AI、高效能運算及智慧裝置快速發展，晶片功能愈來愈強、體積卻愈來愈小，因此必須將不同功能的晶片整合、堆疊。然而，在有限空間內兼顧散熱、供電及訊號傳輸並不容易，工程師往往需要反覆模擬驗證。

由國立成功大學工程科學系副教授游濟華帶領團隊成立的衍生新創公司煊程科技，提出用AI協助解決這項難題。煊程科技業務經理辜凡瑄表示，團隊開發結合AI與多物理模擬的電子設計自動化（EDA）平台，可整合不同模擬工具，同步分析散熱、電性及結構等因素，縮短晶片設計與先進封裝模擬時間，提升開發效率。

辜凡瑄表示，目前市面上的EDA工具多半各自專精於散熱、電性或結構變形等不同模擬項目，工程師需要在不同軟體間反覆切換、驗證。團隊希望透過AI整合不同工具，協助工程師在設計初期評估封裝可行性，減少修改成本，也提升IC設計與製造端之間的溝通效率。

今年，煊程科技參與經濟部推動的TREE Program，並進入柏克萊加大SkyDeck培訓。辜凡瑄表示，團隊原本主要聚焦台灣擅長的先進封裝領域，但赴美後發現，美國聚集大量IC設計公司，因此調整市場策略，將產品推向IC設計端，希望協助設計工程師在晶片送往製造前，就能完成封裝可行性模擬，降低後續修改成本。

她表示，SkyDeck最大的收穫不只是接觸潛在客戶，更重要的是學會如何向國際客戶介紹深度科技（Deep Tech）產品。

辜凡瑄坦言，語言與文化仍是台灣新創走向國際的重要挑戰，「不要害怕被拒絕。」她表示，剛開始用英文介紹產品難免緊張，甚至十幾秒就失去對方注意力，但持續交流、修正表達方式，就有機會找到真正理解產品價值的合作夥伴。目前，煊程科技已與四、五家美國潛在客戶建立聯繫，並陸續安排實體會議。

談及台灣新創如何走向國際，辜凡瑄認為，美國是重要市場，但台灣仍是發展的主要基礎。台灣擁有完整的半導體產業鏈與技術優勢，新創應先站穩台灣市場，再逐步拓展海外；若能同步布局台灣與國際市場，將更有助於提升競爭力。

透過SkyDeck培訓，辜凡瑄學會如何以更精簡的語言介紹深度科技（Deep Tech）產品。（記者王湘涵╱攝影）