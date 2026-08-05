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38周孕婦火場逃生 租屋處遭焚毀…華人暖心伸援手

記者王子涵／舊金山報導
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佛斯特市Spinnaker Cove公寓，2日下午突發六級大火，火勢迅速竄燒，濃...
佛斯特市Spinnaker Cove公寓，2日下午突發六級大火，火勢迅速竄燒，濃煙直衝天空，至3日上午才完全撲滅。（受訪者提供）

佛斯特市（Foster City）公寓2日爆發的六級大火，持續超過12小時，波及約50個住宅單位，逾150名住戶被迫撤離、失去居所。次日，一封來自該公寓住戶的小紅書帖子引發關注，稱自己是懷孕38周的孕婦，與家人從火場逃生，其位於三樓的租屋遭焚毀。距離預產期約半個月的一家人，正急尋半島地區住所，希望在生產前暫時安頓。

火災發生於2日下午約2時30分，地點在Sea Spray Lane 815號的Spinnaker Cove公寓社區。火勢從低樓層迅速蔓延，濃煙直竄天空，並一度危及三樓住戶。消防單位調派多地支援，將火勢升為六級警報；消防員徹夜灌救，至3日上午才完全撲滅。

聖馬刁聯合消防局行動副局長艾格雷斯提（Anthony Agresti）表示，由於建物受損嚴重，結構工程師正評估安全狀況，才能決定消防員及住戶何時可以進入建物取回遺留物品；消防人員當時也曾因擔心建築倒塌而緊急撤離，採取防守性撲火策略，部分裝備仍留在樓內。

佛斯特市Spinnaker Cove公寓，2日下午突發六級大火，消防隊於晚間救火...
佛斯特市Spinnaker Cove公寓，2日下午突發六級大火，消防隊於晚間救火時，仍明顯可見濃煙和火光。（受訪者提供）

火災未傳出住戶受傷，但數名消防員因吸入濃煙及灼傷送醫治療，現已出院。部分住戶認為，火災可能與未看管的烤肉爐有關，但消防局表示起火原因仍在調查，尚未證實。

一名華人孕婦在小紅書發文，起火大樓正是她所居住的公寓。她說，火勢最終蔓延到三樓，自家物品「應該都燒沒了」。她與丈夫及母親共三人逃離時，因情況緊急未攜帶身分證件。

她發布帖子求助稱，自己現已懷孕38周，預產期為8月22日，希望租到兩房或以上的短租或長租住所，以方便待產與照顧嬰兒。她表示，其租住的住處為私人房東出租，雖有租客保險可報銷部分旅館費用，但仍需盡快尋找可長期居住的房屋。

在帖子評論區，上百條灣區華人跟帖提供幫助，該華婦表示已有社區人士協助建立房源表格，也有人提供可暫住的房屋選項，她正安排看房，感謝各界伸出援手。另有東灣月嫂表示，可在產後免費提供部分協助。

一名住在二樓、已居住15年的住戶表示，她撤離時只能帶著95歲母親離開，未能取走任何財物。「我很慌張，所有東西都在裡面。」

美國紅十字會已在半島猶太社區中心（PJCC）設立緊急服務站，協助災民連結住宿、補辦身分證件及其他社福資源。紅十字會志工指出，不少住戶逃生時連手機、駕照與重要文件都來不及帶出，未來重建生活恐需相當長時間。

精華 FAQ

  • 2日發生的6級大火延燒超過12小時，波及約50個住宅單位，逾150名住戶被迫撤離。消防人員徹夜灌救，直到3日上午才完全撲滅。

  • 她與丈夫、母親逃生後，租屋幾乎全毀，且距離預產期僅約半個月，正急尋半島地區2房以上的短租或長租住所，以便待產並照顧新生兒。

  • 小紅書貼文引來上百名灣區華人留言幫忙，有人提供房源表格與暫住選項，東灣月嫂也表示可免費協助部分產後照護；紅十字會則在PJCC設緊急服務站。

小紅書 華人

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