米蘭達救援中心爆大量殺狗 負責人怒斥警方扭曲事實

被爆殺狗並棄屍掩埋的北加州動物收容所「米蘭達救援中心」負責人發出聲明，怒斥警方歪曲事實。（取自谷歌地圖）

聲稱「不殺生」的北加州 動物收容所「米蘭達救援中心」（Miranda′s Rescue）爆出殺狗疑雲，負責人公開指責當地執法機構歪曲事實，對他發起一場出於政治動機的清算。

SFGate報導，在調查人員開始挖掘位於北加州漢保德縣（Humboldt County）佛圖納（Fortuna）的米蘭達救援中心土地近三個月後，救援中心所有人米蘭達（Shannon Miranda）發表了迄今最詳盡的公開辯護，指責縣警長漢索（William Honsal）在搜尋過程中使用「蓋世太保手段」，也未能提供承諾的查獲證據清單。他還說，為了競選連任，漢索選擇性公布某些訊息，但都是為了宣傳，而非反映真相。

米蘭達這份聲明是於7月31日由哈蘭律師事務所（Harland Law Firm LLP）律師傑克森（Allison G. Jackson）發給當地的「時代標準報」（Times-Standard），在聲明發表時，案件調查行動還在進行中。目前，調查人員已在米蘭達救援中心土地上挖掘出117具狗遺骸、29個狗頭骨和數百塊其他骨頭，目前尚未對該中心提起任何刑事指控。

米蘭達在聲明中寫道：「我已全力配合調查，並提供了所有當局要求的證據。」他先前曾指責，媒體報導、社群媒體貼文和執法部門一直在歪曲事實。

米蘭達否認了所有稱他對動物實施安樂死是為了騰出更多空間收容更多動物的指控，稱安樂死的決定是基於動物的醫療狀況、行為和合法收養性做出的。他表示，其中心接收的狗狗很多都是已被列入安樂死名單的狗狗，以致於有些狗狗無法合法或安全地被領養。

米蘭達還反駁調查人員提出的幾項指控，表示搜尋過程中找到的600多個狗項圈都是外界捐贈的，中心收取的費用全數用來照顧動物，而且所有埋葬都符合法律規定。

此外，他還指控舉報人雷蒙（Jennifer Raymond）和摩爾（Jenna Moore）策畫了一場抹黑他的行動，並稱警局調查人員更願意與指控他的人談話，而不是與他本人談話。

漢索在接受時代標準報採訪時反駁了米蘭達的說法，他表示，每次執行搜查後，他們都會列出查獲物品清單，並按法律規定在現場提供。他指出，這些清單是公開的法庭紀錄的一部分。

漢索發出聲明：「我與米蘭達先生並無私人恩怨，這項調查完全是基於事實進行。我們的職責是進行徹底、客觀、公正的調查，無論證據指向何處。」