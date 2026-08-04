控巴洛阿圖市府歧視亞裔 業主阻拆旅館

巴洛阿圖一棟曾作為旅館使用、後改為出租住宅的建築引發法律糾紛。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 巴洛阿圖一棟由旅館改作出租住宅的建物遭市府勒令拆除，業主向聯邦法院提告，主張市府選擇性執法且涉及對亞裔歧視。

巴洛阿圖一棟曾作為旅館使用、後改為出租住宅的建築，因遭市府下令拆除，引發法律爭議。業主日前向北加州聯邦地方法院提起訴訟，控告市府在執法過程中存在選擇性執法及種族歧視 ，要求法院暫停拆除命令。

巴洛阿圖在線(Palo Alto Online)報導，這起訴訟於7月16日提出，涉案建築位於Stanford Avenue 531號，過去為Stanford Terrace Inn旅館。疫情 期間，業主於2020年將其改建為長租住宅，主要提供給史丹福大學教職員及學生居住。

業主在訴狀中指出，市府建築稽查人員「不成比例地針對」該建築採取強制執法措施，並指控市府官員因物業經理為亞裔 美國人，而對其存在歧視。

訴狀稱，有市府建築官員曾發表帶有貶抑意味的言論，暗示經理因為是亞裔，因此無法遵守市府規定，只會尋找低成本方式處理違規問題。業主認為，市府對該物業的執法並非單純基於安全考量，而涉及族裔因素，違反平等保護原則。

這並非雙方首次因該建築的拆除及違規問題發生法律爭議。2024年3月，巴洛阿圖市府檢查該建築時，發現多項消防與安全缺失，包括老舊的消防灑水系統、未妥善存放的易燃液體，以及樓層出口僅設置門閂，可能導致緊急情況下無法逃生。

巴洛阿圖消防官員也指出，走廊天花板使用塑膠薄膜覆蓋，可能使火勢快速蔓延。

今年4月，市府準備因嚴重消防及安全風險批准拆除命令時，代表業主的律師致函市府，表示相關違規項目「不準確、不重要、被嚴重誇大，或已經完成改善」。即使建築存在部分問題，也不足以證明建築已達到拆除標準。

業主律師表示，市府希望該地改建為更高密度住宅，因此對業主提出的開發方案遲遲不予推進，並透過執法行動施壓，希望業主按照市府偏好的方向重新規畫。

如今，業主轉向聯邦法院尋求救濟，要求法院立即暫停拆除命令，同時要求市府支付律師費及其他損害賠償，並要求陪審團審理案件。

巴洛阿圖市政府對此一訴訟尚未回應。