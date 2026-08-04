阿賽頓住宅警報99%誤報 警局每年花7萬處理

在加州最富裕的小鎮阿賽頓，住家警報通常是誤報。但警方付出的代價卻非常高昂。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 阿賽頓警局每年耗費約7萬美元處理住宅警報，但1408起警報中僅2起屬有效警報，罰款措施效果有限，卻仍被視為有助快速應對治安事件。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在灣區 超級富裕的郊區小鎮阿賽頓（Atherton），每年都會觸發一千多次家庭安防警報，但其中絕大多數都是誤報。

在今年春季的一次市議會會議上，阿賽頓警局局長麥卡利（Steven McCulley）表示，該部門每年花費約七萬美元來回應住宅警報，派遣警員前往這座加州 最富裕城鎮的豪宅，但在99%的情況下，當警員抵達現場時，一切都安然無恙。

誤報的實際比率可能還要更高。根據阿賽頓警局的年度報告，該局在2024年處理的1408起住宅警報中，僅有兩起被認定為「涉及正在進行的犯罪的有效警報」。而在前一年，此類警報僅有一起。

當地官員對阿賽頓的誤報問題早已熟知，多年來一直試圖通過對頻繁誤報的居民處以罰款來抵消部分成本。最近，該鎮將治理重點縮小到了大約十幾戶「慣犯」身上。

然而迄今為止，這些懲罰措施收效甚微，未能有效改變居民的行為。這不僅反映了當地驚人的財富水平，也體現了其與警方的特殊合作模式，即享受著一種在其他地方罕見的優質警務服務。

鎮上居民包括金州勇士隊超級球星柯瑞（Stephen Curry）、前eBay執行長惠特曼（Meg Whitman）和WhatsApp聯合創始人庫姆（Jan Koum）。警察局鼓勵約7000名居民直接向警察局登記他們的警報系統。副市長德戈利亞（Rick DeGolia）稱這是一項「非常好的社區服務」，儘管成本不菲。

據警長麥卡利介紹，警局直接監控約1500套家庭安防系統，每年大約會調查900起警報，每次至少會派出2名警員，花費30到45分鐘來確保每戶人家的安全。

警局曾試圖通過對屢犯者收取罰款來彌補部分成本：一年內第4次誤報罰款400美元，之後每次誤報罰款最高可達600美元。

該鎮於2018年更新了收費標準，但修訂後的罰款仍然只對該部門的總成本起到了微乎其微的作用。該部門的數據顯示，去年共開出了20張罰單，帳單總額為9800美元，但實際只收到了2600美元，不到7萬美元年度支出的4%。無論居民是否支付這些費用，對虛假報警電話的數量幾乎沒有影響，這或許部分是因為與阿賽頓 64萬6000 美元的平均家庭收入相比，這些費用微不足道。

儘管成本較高，但警局仍然認為監控警報系統本身是有價值的。阿賽頓過去曾發生過入室盜竊事件，而目前的系統無需報警公司這個中間環節，就能讓警方更快地做出反應。