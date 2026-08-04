佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 佛利蒙一處豪宅遭竊232萬美元，警方懷疑嫌犯先以追蹤攝影機掌握住戶作息，再闖入行竊，案件與灣區多起類似竊案手法相符。

聖荷西信使報報導，加州 佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案。受害者返家時，驚覺家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。警方目前尚未逮捕任何嫌疑人。

警方指出，這起發生於6月19日的竊案，與阿拉米達縣及南灣地區發生的多起類似案件作案手法吻合。在此案發生的前兩天，佛利蒙即出現一起可疑事件──一名住在獵鷹大道（Falcon Drive）的居民目擊一名男子在樹上安裝追蹤攝影機，且鏡頭直指對面民宅。警方研判，這是犯罪集團用來觀察並掌握受害者作息規律的手法。

警方表示，追蹤攝影機通常具備電池供電、高度偽裝與遠端存取等功能，原本多供獵人或土地管理員使用。然而，如今這類設備卻成為高智商犯罪集團的作案工具，用來監視並確認目標住宅或企業何時處於空置狀態。

據當局透露，6月19日當天，竊賊使用鋸子鋸開位於艾芙朗高地台（Avalon Heights Terrace）一處住宅的車庫門，隨後砸碎後方的落地玻璃窗闖入室內。竊賊共搜刮了價值200萬美元的金條與首飾、25萬美元現金，以及包含名牌包和一隻粉紅勞力士手錶在內的其他貴重物品。

警方補充，舊金山灣區 近來多起竊案均呈現相同的作案模式，嫌犯常透過偽裝成到府施工的專業人員或外送員來掩人耳目。不過，各案的損失金額差異極大，在其中一起案件中，竊賊費盡心思卻僅偷走一顆價值不到200美元的假鑽石。

目前警方尚未宣布逮捕任何嫌犯，全案正持續擴大偵辦中。