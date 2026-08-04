密爾比達守望相助夜 警民共建安全社區 讓鄰居從陌生人變朋友

往年舉辦的National Night Out活動吸引眾多社區鄰居參加。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 密爾比達4日將舉辦全國守望相助夜，透過鄰里聚會、警消互動與紀念儀式，凝聚社區情感並強化治安合作。

一年一度的全國守望相助夜（National Night Out）即將登場，密爾比達 4日將再次舉辦鄰里聚會，邀請居民、警察及消防人員面對面交流。活動主辦人之一、前密爾比達學區 委員李建源（Gwan Alisantosa）表示，他已經連續多年在自家舉辦這項活動，希望透過輕鬆的社區聚會，讓居民彼此熟悉，也讓警消與民眾建立更緊密的信任關係。

李建源表示，自搬入目前居住的社區後，就積極參與地方事務。他曾擔任學區委員，並於2016年出任學區委員會主席，也是所在社區的Neighborhood Watch隊長，長期協助居民與市政府部門溝通。

「這不只是一次聚餐，而是一個建立關係的機會。」李建源說，全國守望相助夜的核心目的，就是讓鄰居從陌生人變成熟悉的朋友，在遇到問題時知道可以找誰幫忙。

今年的活動也有特別安排。由於適逢美國建國250周年，社區準備特別製作紀念牌，向消防局及警察局表達感謝與敬意。活動當晚，將邀請密爾比達警察局長埃南德斯(Jared Hernandez)及消防局長舒諾沃(Jason Schoonover)到場，並進行紀念牌揭幕儀式。「我們有非常優秀的第一線應變人員，希望藉這個機會向他們表示感謝。」

除了向警消致敬，今年活動由李建源與隔壁鄰居Nikunj Vaidya籌辦，兩個家庭一起分擔準備工作。此外，Nikunj Vaidya的女兒將在活動中演唱美國國歌，成為今年活動的一大亮點。

往年活動上警方與居民建立聯繫。（受訪者提供）

李建源介紹，往年活動通常約有40至60名居民參加，包括許多家庭和孩子。今年預計也會有不少鄰居帶著孩子參與。活動中，警察及消防人員通常會帶著消防車、警車到現場，讓孩子近距離接觸公共安全設備。對小朋友來說，這也是一次難得的體驗機會。孩子們可以坐進消防車、參觀消防設備，也能進入警車內了解警察工作的內容。現場還會有摩托車警員展示警用摩托車，並準備貼紙等小禮物與孩子互動。主辦方也會提供食物、零食及冰淇淋，讓活動更像一場夏日晚間的家庭聚會。

李建源表示，這類活動的重要性，在近年社區事件中更加明顯。他舉例，過去社區曾經共同面對5G基地台設置問題。當時電信公司計畫在居民住宅附近安裝多個5G天線，引發部分居民對位置及安全的擔憂。由於鄰居平時保持聯繫，大家能迅速組織起來，到市政府表達意見。

除了公共設施議題，鄰里合作也幫助提升社區治安，例如，透過Neighborhood Watch與警方保持密切聯繫，協助警方掌握犯罪趨勢，增加巡邏資源。

李建源說，社區安全不是只依靠警察或消防，而是需要居民彼此認識、互相協助。「如果有人家裡發生問題，或者外出旅行時遇到狀況，熟悉的鄰居可能就是第一個發現並提供幫助的人。」

今年密爾比達守望相助夜活動訂於4日晚間7時至9時舉行，地點2290 Glenview Dr., Milpitas。

今年的National Night Out海報。（受訪者提供）