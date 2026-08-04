我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

密爾比達守望相助夜 警民共建安全社區 讓鄰居從陌生人變朋友

記者龔玥／密爾比達報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
往年舉辦的National Night Out活動吸引眾多社區鄰居參加。（受訪者...
往年舉辦的National Night Out活動吸引眾多社區鄰居參加。（受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

密爾比達4日將舉辦全國守望相助夜，透過鄰里聚會、警消互動與紀念儀式，凝聚社區情感並強化治安合作。

一年一度的全國守望相助夜（National Night Out）即將登場，密爾比達4日將再次舉辦鄰里聚會，邀請居民、警察及消防人員面對面交流。活動主辦人之一、前密爾比達學區委員李建源（Gwan Alisantosa）表示，他已經連續多年在自家舉辦這項活動，希望透過輕鬆的社區聚會，讓居民彼此熟悉，也讓警消與民眾建立更緊密的信任關係。

李建源表示，自搬入目前居住的社區後，就積極參與地方事務。他曾擔任學區委員，並於2016年出任學區委員會主席，也是所在社區的Neighborhood Watch隊長，長期協助居民與市政府部門溝通。

「這不只是一次聚餐，而是一個建立關係的機會。」李建源說，全國守望相助夜的核心目的，就是讓鄰居從陌生人變成熟悉的朋友，在遇到問題時知道可以找誰幫忙。

今年的活動也有特別安排。由於適逢美國建國250周年，社區準備特別製作紀念牌，向消防局及警察局表達感謝與敬意。活動當晚，將邀請密爾比達警察局長埃南德斯(Jared Hernandez)及消防局長舒諾沃(Jason Schoonover)到場，並進行紀念牌揭幕儀式。「我們有非常優秀的第一線應變人員，希望藉這個機會向他們表示感謝。」

除了向警消致敬，今年活動由李建源與隔壁鄰居Nikunj Vaidya籌辦，兩個家庭一起分擔準備工作。此外，Nikunj Vaidya的女兒將在活動中演唱美國國歌，成為今年活動的一大亮點。

往年活動上警方與居民建立聯繫。（受訪者提供）
往年活動上警方與居民建立聯繫。（受訪者提供）

李建源介紹，往年活動通常約有40至60名居民參加，包括許多家庭和孩子。今年預計也會有不少鄰居帶著孩子參與。活動中，警察及消防人員通常會帶著消防車、警車到現場，讓孩子近距離接觸公共安全設備。對小朋友來說，這也是一次難得的體驗機會。孩子們可以坐進消防車、參觀消防設備，也能進入警車內了解警察工作的內容。現場還會有摩托車警員展示警用摩托車，並準備貼紙等小禮物與孩子互動。主辦方也會提供食物、零食及冰淇淋，讓活動更像一場夏日晚間的家庭聚會。

李建源表示，這類活動的重要性，在近年社區事件中更加明顯。他舉例，過去社區曾經共同面對5G基地台設置問題。當時電信公司計畫在居民住宅附近安裝多個5G天線，引發部分居民對位置及安全的擔憂。由於鄰居平時保持聯繫，大家能迅速組織起來，到市政府表達意見。

除了公共設施議題，鄰里合作也幫助提升社區治安，例如，透過Neighborhood Watch與警方保持密切聯繫，協助警方掌握犯罪趨勢，增加巡邏資源。

李建源說，社區安全不是只依靠警察或消防，而是需要居民彼此認識、互相協助。「如果有人家裡發生問題，或者外出旅行時遇到狀況，熟悉的鄰居可能就是第一個發現並提供幫助的人。」

今年密爾比達守望相助夜活動訂於4日晚間7時至9時舉行，地點2290 Glenview Dr., Milpitas。

今年的National Night Out海報。（受訪者提供）
今年的National Night Out海報。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 活動訂於4日晚間7時至9時舉行，地點在2290 Glenview Dr., Milpitas。主辦方邀請居民、警察與消防人員到場，透過輕鬆聚會建立社區連結。

  • 活動由前密爾比達學區委員李建源與鄰居Nikunj Vaidya共同籌辦。核心目的是讓鄰居彼此熟悉，也讓民眾與警消建立信任，遇事時知道可向誰求助。

  • 今年將製作紀念牌感謝警察局與消防局，並邀請局長出席揭幕；另有小朋友唱國歌、消防車與警車展示、警用摩托車亮相，現場也備有食物與冰淇淋。

密爾比達 學區

上一則

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

下一則

動物收容所殺狗案 爆更多惡行

延伸閱讀

沙加緬度8月4日「全國守夜」 警民共造更安全社區

沙加緬度8月4日「全國守夜」 警民共造更安全社區
警犬、特警演練 華人社區守望活動8/4登場

警犬、特警演練 華人社區守望活動8/4登場
NYPD五分局攜手紐約中華總商會 8月4日「警民同樂日」

NYPD五分局攜手紐約中華總商會 8月4日「警民同樂日」
聖蓋博「全國守夜日」8/4辦親子聯誼

聖蓋博「全國守夜日」8/4辦親子聯誼
Waymo頻出亂… 羅偉、穆林 推全美統一自駕車駕駛標準

Waymo頻出亂… 羅偉、穆林 推全美統一自駕車駕駛標準

熱門新聞

一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
「浮華世界」28日刊出加州州長紐森20年前緋聞對象里皮，以其角度講述她與紐森關係的文章。（美聯社）

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

2026-07-29 02:30
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

2026-07-28 02:19
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20
阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(Google Maps)

這城市因AI重奪全美最貴郵遞區 房價中位數近千萬

2026-07-31 18:09

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她