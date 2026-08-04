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美國最幸福城市 佛利蒙連7年奪冠

編譯組／綜合報導
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舊金山灣區佛利蒙市再次榮膺全美最幸福城市。（佛利蒙市府臉書）
舊金山灣區佛利蒙市再次榮膺全美最幸福城市。（佛利蒙市府臉書）

居住地會影響人們日常生活的幸福感。幾十年來，研究人員一直在探索幸福的科學，並確定了幾個核心因素，包括心理健康、身體健康、牢固的社會關係、工作滿意度和財務穩定性。然而，收入也有其局限性。研究表明，年收入超過7.5萬美元並不會帶來更高的幸福感。這有助於解釋為什麼美國雖然是世界上最富裕的國家之一，但在「世界幸福報告」（World Happiness Report）中卻僅排名第24位。

幸福水平在美國各地也存在顯著差異。正如這項研究表明的那樣，搬到合適的城市可能會提高整體生活滿意度。為了確定美國人最幸福的地方，個人理財網站WalletHub運用積極心理學的研究成果，分析了美國180多個最大的城市。每個城市都根據29項關鍵的幸福指標進行評估，包括抑鬱症發病率、收入增長和平均每日休閒時間三大類。

信使報（Mercury News）報導，佛利蒙連續第七年蟬聯榜首。在WalletHub對全美182個城市的生活滿意度排名中，這座東灣城市連續第七年位居榜首。

佛利蒙在情感和身體健康方面排名第一，在社區和環境方面排名第四，在收入和就業方面排名第89。

榜單上的其他灣區城市包括：聖荷西（第10位）、舊金山（第17位）、聖塔羅莎（第44位）和屋崙（第52位）。

儘管佛利蒙在經濟類別中的得分中等，但WalletHub的分析推測，該市居民的幸福感主要得益於其近80%的家庭年收入超過7.5萬美元。分析指出︰「收入增加到7.5萬美元會提升幸福感，但超過這個數字則不會。」

分析還提到佛利蒙的分居率和離婚率較低，以及預期壽命較高。

佛利蒙自2020年以來一直穩居最幸福城市榜單前列，該市在2018年也曾獲此殊榮，但次年被德州普萊諾市（Plano, Texas）超越。

WalletHub還將佛利蒙評為「最適合養育子女的城市」（2022-2026年）、「壓力最小的城市」（2024年和2026年）以及「最不適合居家度假的城市」（2021年和2024年）。

精華 FAQ

  • 分析指出，佛利蒙居民幸福感主要來自近80%家庭年收入超過7.5萬美元，且分居率、離婚率較低，預期壽命也較高，整體生活滿意度因此居於全美前列。

  • WalletHub運用積極心理學研究，針對美國182個城市的29項幸福指標評估，涵蓋抑鬱症發病率、收入增長、平均每日休閒時間，以及情感、身體健康等面向。

  • 除了佛利蒙奪冠外，灣區還有聖荷西排第10、舊金山第17、聖塔羅莎第44、屋崙第52，顯示整體區域表現不差，但仍以佛利蒙最突出。

心理健康 灣區 聖荷西

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